Предприятия Липецкой области поддержат семьи с детьми из региона

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, представители работодателей и профсоюзов подписали во вторник региональный корпоративный демографический стандарт, документ активизирует участие предприятий области в поддержке семей с детьми, сообщает пресс-служба правительства области.

Региональный стандарт развивает положения федерального Корпоративного демографического стандарта, вступившего в силу в июне этого года. Он предусматривает внедрение на предприятиях системы выплат и льгот при рождении ребенка, участие в жилищных программах для сотрудников, оказание психологической и медицинской поддержки, а также другие меры, направленные на укрепление семьи и повышение рождаемости.

"Поддержка семей с детьми – это системная и многогранная работа, где важна консолидация усилий государства, общества и бизнеса. Наша общая задача – создать устойчивую среду, в которой рождение и воспитание детей будет сопровождаться реальной помощью и уверенностью в завтрашнем дне", – приводит пресс-служба слова Артамонова.

Отмечается, что в Липецкой области ведется активная работа по вопросам демографии. В 2025 году в рамках национального проекта "Семья" в Липецкой области введен ряд новых мер поддержки. Среди них – бесплатное прохождение подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), прокат предметов первой необходимости для новорожденных, сервис нянь и выплата молодым многодетным семьям в размере 300 тысяч рублей. Различные виды помощи по этим направлениям уже получили 1,1 тысячи семей.