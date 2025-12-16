Рейтинг@Mail.ru
19:15 16.12.2025
Предприятия Липецкой области поддержат семьи с детьми из региона
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, представители работодателей и профсоюзов подписали во вторник региональный корпоративный демографический стандарт,... РИА Новости, 16.12.2025
липецкая область, игорь артамонов, капремонт в москве
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Капремонт в Москве
Города России. Липецк
Города России. Липецк. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, представители работодателей и профсоюзов подписали во вторник региональный корпоративный демографический стандарт, документ активизирует участие предприятий области в поддержке семей с детьми, сообщает пресс-служба правительства области.
Региональный стандарт развивает положения федерального Корпоративного демографического стандарта, вступившего в силу в июне этого года. Он предусматривает внедрение на предприятиях системы выплат и льгот при рождении ребенка, участие в жилищных программах для сотрудников, оказание психологической и медицинской поддержки, а также другие меры, направленные на укрепление семьи и повышение рождаемости.
Игорь Артамонов
Центр "Честный знак" открыли в Липецкой области
12 декабря, 18:04
12 декабря, 18:04
"Поддержка семей с детьми – это системная и многогранная работа, где важна консолидация усилий государства, общества и бизнеса. Наша общая задача – создать устойчивую среду, в которой рождение и воспитание детей будет сопровождаться реальной помощью и уверенностью в завтрашнем дне", – приводит пресс-служба слова Артамонова.
Отмечается, что в Липецкой области ведется активная работа по вопросам демографии. В 2025 году в рамках национального проекта "Семья" в Липецкой области введен ряд новых мер поддержки. Среди них – бесплатное прохождение подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), прокат предметов первой необходимости для новорожденных, сервис нянь и выплата молодым многодетным семьям в размере 300 тысяч рублей. Различные виды помощи по этим направлениям уже получили 1,1 тысячи семей.
На 2026 год запланировано дальнейшее расширение поддержки. В частности, в женских консультациях будут созданы службы, обеспечивающие подготовку семьи к рождению ребенка, а для молодых семей с детьми планируется ведение компенсации стоимости найма жилого помещения.
Игорь Артамонов
Липецкая область достигла успешных результатов по экологии
15 декабря, 18:27
15 декабря, 18:27
 
Липецкая область, Игорь Артамонов
 
 
