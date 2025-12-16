Рейтинг@Mail.ru
10:34 16.12.2025
Смоленская область полностью внедрила региональный экспортный стандарт
2025-12-16T10:34:00+03:00
2025-12-16T10:34:00+03:00
экономика
экономика
Смоленская область полностью внедрила региональный экспортный стандарт

© iStock.com / shironosovДеловые люди
Деловые люди. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Смоленская область первой в России полностью внедрила Региональный экспортный стандарт, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Смоленская область стала первым регионом России, который в 2025 году в полной мере реализовал все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, включая два дополнительных, рекомендованных к внедрению. Это уже четвертый год подряд, когда регион демонстрирует стопроцентное выполнение требований стандарта", - сказано в сообщении.
Региональный экспортный стандарт - разработанный РЭЦ набор из 15 взаимосвязанных инструментов, которые создают в каждом регионе необходимые условия для осуществления и развития экспорта.
Особое внимание в текущем году уделялось развитию Центра поддержки экспорта (инструмент №6), который теперь полностью соответствует обновленным требованиям Минэкономразвития РФ. Из всех субъектов РФ выполнить этот критерий смогли лишь 10 регионов, включая Смоленскую область.
Кроме того, область вошла в топ-6 рейтинга эффективности внедрения Стандарта, подтверждая не только высокие темпы реализации инициатив, но и их результативность.
"Смоленская область - один из ключевых партнеров РЭЦ с устойчивой динамикой роста экспорта. Регион не просто внедряет инструменты стандарта, а делает это на высоком уровне, о чем свидетельствуют результаты в сфере экспортной деятельности, победы местных компаний в премии "Экспортер года" и успешное проведение в регионе окружного экспортного совещания. Смоленская область - пример для других субъектов по созданию условий для развития экспорта, и я уверена, что она так же эффективно реализует инструменты обновленного Стандарта версии 3.0 в 2026 году, не снижая темпы развития своего экспортного потенциала", – отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Для Смоленской области 2025 год стал значимым в сфере экспорта. Второй год подряд наш Центр поддержки экспорта становится лучшим в России по данным рейтинга эффективности региональных центров. Этому способствует поддержка Российского экспортного центра. Результат этой работы – позитивная динамика экспортной деятельности", – заявил губернатор Василий Анохин.
 
