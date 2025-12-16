Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил, почему были уничтожены улики по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/ssha-2062506726.html
Трамп объяснил, почему были уничтожены улики по делу о штурме Капитолия
Трамп объяснил, почему были уничтожены улики по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп объяснил, почему были уничтожены улики по делу о штурме Капитолия
Президент США Дональд Трамп заявил, что улики в деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года были уничтожены, так как они доказывали его невиновность, и отметил,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:43:00+03:00
2025-12-16T23:43:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251108/ssha-2053727907.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему были уничтожены улики по делу о штурме Капитолия

Трамп заявил, что улики в деле о штурме Капитолия доказали его невиновность

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что улики в деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года были уничтожены, так как они доказывали его невиновность, и отметил, что виновные должны заплатить высокую цену за это.
"Кто-нибудь верит, что неизбранный комитет политических взломщиков и шпаны (комитет по расследованию событий 6 января - ред.) незаконно и преступно удалил и уничтожил всю информацию, имеющую отношение к их "расследованию" событий 6 января?" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По словам президента, улики были уничтожены по причине того, что они все указывали на его невиновность и выставляли членов комитета "лжецами и мошенниками".
"Они должны быть привлечены к ответственности и заплатить очень высокую цену", - добавил Трамп.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си фейковым СМИ
8 ноября, 23:47
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала