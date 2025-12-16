https://ria.ru/20251216/ssha-2062506726.html
Трамп объяснил, почему были уничтожены улики по делу о штурме Капитолия
Президент США Дональд Трамп заявил, что улики в деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года были уничтожены, так как они доказывали его невиновность, и отметил,... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251108/ssha-2053727907.html
сша
вашингтон (штат)
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп заявил, что улики в деле о штурме Капитолия доказали его невиновность
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что улики в деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года были уничтожены, так как они доказывали его невиновность, и отметил, что виновные должны заплатить высокую цену за это.
"Кто-нибудь верит, что неизбранный комитет политических взломщиков и шпаны (комитет по расследованию событий 6 января - ред.) незаконно и преступно удалил и уничтожил всю информацию, имеющую отношение к их "расследованию" событий 6 января?" - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
По словам президента, улики были уничтожены по причине того, что они все указывали на его невиновность и выставляли членов комитета "лжецами и мошенниками".
"Они должны быть привлечены к ответственности и заплатить очень высокую цену", - добавил Трамп.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон
или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.