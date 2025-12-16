Трамп объяснил, почему были уничтожены улики по делу о штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что улики в деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года были уничтожены, так как они доказывали его невиновность, и отметил, что виновные должны заплатить высокую цену за это.

"Кто-нибудь верит, что неизбранный комитет политических взломщиков и шпаны (комитет по расследованию событий 6 января - ред.) незаконно и преступно удалил и уничтожил всю информацию, имеющую отношение к их "расследованию" событий 6 января?" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам президента, улики были уничтожены по причине того, что они все указывали на его невиновность и выставляли членов комитета "лжецами и мошенниками".

"Они должны быть привлечены к ответственности и заплатить очень высокую цену", - добавил Трамп.