ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении, сохранив приостановку на иммиграционные, следует из опубликованного документа Белого дома.

"Поскольку Туркменистан конструктивно взаимодействовал с Соединенными Штатами и продемонстрировал значительный прогресс… новая прокламация отменяет запрет на выдачу неиммиграционных виз, сохраняя при этом приостановку въезда для граждан Туркменистана в качестве иммигрантов", - указано в документе.