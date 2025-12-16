https://ria.ru/20251216/ssha-2062504071.html
США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении
США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении
2025-12-16T23:17:00+03:00
в мире
сша
туркмения
сша
туркмения
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении, сохранив приостановку на иммиграционные, следует из опубликованного документа Белого дома.
"Поскольку Туркменистан конструктивно взаимодействовал с Соединенными Штатами и продемонстрировал значительный прогресс… новая прокламация отменяет запрет на выдачу неиммиграционных виз, сохраняя при этом приостановку въезда для граждан Туркменистана в качестве иммигрантов", - указано в документе.