США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении
23:17 16.12.2025
США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении
США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении
США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении, сохранив приостановку на иммиграционные, следует из опубликованного документа Белого... РИА Новости, 16.12.2025
2025
Новости
США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении, сохранив приостановку на иммиграционные, следует из опубликованного документа Белого дома.
"Поскольку Туркменистан конструктивно взаимодействовал с Соединенными Штатами и продемонстрировал значительный прогресс… новая прокламация отменяет запрет на выдачу неиммиграционных виз, сохраняя при этом приостановку въезда для граждан Туркменистана в качестве иммигрантов", - указано в документе.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Госдеп опроверг сообщения о списке стран с ограничениями на въезд
18 марта, 04:01
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
