США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран
США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран - РИА Новости, 16.12.2025
США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран
Соединенные Штаты ввели частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 стран, следует из заявления Белого дома. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:13:00+03:00
2025-12-16T23:13:00+03:00
2025-12-16T23:24:00+03:00
сша
ангола
танзания
в мире
бенин
барбуда
сша
ангола
танзания
бенин
барбуда
США, Ангола, Танзания, В мире, Бенин, Барбуда
США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран, включая Анголу и Танзанию