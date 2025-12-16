Рейтинг@Mail.ru
США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран
23:13 16.12.2025 (обновлено: 23:24 16.12.2025)
США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран
США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран
Соединенные Штаты ввели частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 стран, следует из заявления Белого дома. РИА Новости, 16.12.2025
США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран

США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран, включая Анголу и Танзанию

Флаг США
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты ввели частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 стран, следует из заявления Белого дома.
"Также вводятся частичные ограничения (на выдачу виз - ред.) и ограничения на въезд ещё для 15 стран: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве", - говорится в заявлении.
США сняли запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркмении
Заголовок открываемого материала