США полностью запретили въезд граждан семи стран

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты полностью ограничивают въезд в страну для граждан семи стран Африки и Азии, следует из заявления Белого дома.
«
"Вводятся полные ограничения и ограничения на въезд еще для пяти стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии", — сказано в тексте.
Также под этот запрет попали Лаос и Сьерра-Леоне, против которых ранее действовали частичные ограничения.
В конце прошлого месяца президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира, прекратив все федеральные льготы и субсидии всем проживающим в стране лицам, не являющимся гражданами. Он пообещал депортировать каждого иностранного гражданина, представляющего собой "общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией".
В начале декабря министр внутренней безопасности Кристи Ноэм после встречи с хозяином Белого дома рекомендовала ввести полный запрет на въезд из государств, которые якобы наводняют США "убийцами, паразитами и любителями халявы". При этом она не уточнила, о каких странах идет речь.
Новая волна критики обрушилась на мигрантов в США после атаки на нацгвардейцев у Белого дома. Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера в нескольких сотнях метрах от здания администрации, ранив двоих служащих при исполнении. Позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром умерла, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент Мексики назвала число депортированных в страну при Трампе
10 декабря, 19:59
Трамп назвал случившееся терактом. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти проверят всех прибывших в Штаты по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск из Афганистана.
За день до этого агентство Associated Press, ссылаясь на служебный документ, сообщило о намерении властей провести проверку всех беженцев, принятых в США при бывшем президенте Джо Байдене. В документе отмечалось, что прежнее руководство уделяло приоритет скорости и количеству, а не тщательной проверке.