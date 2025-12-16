США полностью запретили въезд граждан семи стран

"Вводятся полные ограничения и ограничения на въезд еще для пяти стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии", — сказано в тексте.

В начале декабря министр внутренней безопасности Кристи Ноэм после встречи с хозяином Белого дома рекомендовала ввести полный запрет на въезд из государств, которые якобы наводняют США "убийцами, паразитами и любителями халявы". При этом она не уточнила, о каких странах идет речь.