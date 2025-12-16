Рейтинг@Mail.ru
США полностью запретили въезд граждан семи стран - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 16.12.2025 (обновлено: 23:54 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/ssha-2062503328.html
США полностью запретили въезд граждан семи стран
США полностью запретили въезд граждан семи стран - РИА Новости, 16.12.2025
США полностью запретили въезд граждан семи стран
Соединенные Штаты полностью ограничивают въезд в страну для граждан семи стран Африки и Азии, следует из заявления Белого дома. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:04:00+03:00
2025-12-16T23:54:00+03:00
сша
буркина-фасо
мали
в мире
лаос
сирия
сьерра-леоне
нигер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152915/39/1529153945_0:513:4902:3270_1920x0_80_0_0_59c7bc8f2d60f40280746ee0fa7b9f99.jpg
https://ria.ru/20251118/migranty-2055856839.html
https://ria.ru/20251210/ssha-2061223907.html
https://ria.ru/20251020/pais-2049350047.html
сша
буркина-фасо
мали
лаос
сирия
сьерра-леоне
нигер
южный судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152915/39/1529153945_542:0:4902:3270_1920x0_80_0_0_633f390d12316aeb96eb93ab99a825a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, буркина-фасо, мали, в мире, лаос, сирия, сьерра-леоне, нигер, южный судан
США, Буркина-Фасо, Мали, В мире, Лаос, Сирия, Сьерра-Леоне, Нигер, Южный Судан
США полностью запретили въезд граждан семи стран

США запретили въезд гражданам Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Сирии и еще 3 стран

© AP Photo / LM OteroПосетители в офисе службы иммиграции и натурализации в Техасе, США
Посетители в офисе службы иммиграции и натурализации в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / LM Otero
Посетители в офисе службы иммиграции и натурализации в Техасе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты полностью ограничивают въезд в страну для граждан семи стран Африки и Азии, следует из заявления Белого дома.
«

"Вводятся полные ограничения и ограничения на въезд еще для пяти стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии", — сказано в тексте.

Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Пушков рассказал, что станет с западными странами из-за мигрантов
18 ноября, 22:14
Также под этот запрет попали Лаос и Сьерра-Леоне, против которых ранее действовали частичные ограничения.
В конце прошлого месяца президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира, прекратив все федеральные льготы и субсидии всем проживающим в стране лицам, не являющимся гражданами. Он пообещал депортировать каждого иностранного гражданина, представляющего собой "общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией".
В начале декабря министр внутренней безопасности Кристи Ноэм после встречи с хозяином Белого дома рекомендовала ввести полный запрет на въезд из государств, которые якобы наводняют США "убийцами, паразитами и любителями халявы". При этом она не уточнила, о каких странах идет речь.
Новая волна критики обрушилась на мигрантов в США после атаки на нацгвардейцев у Белого дома. Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера в нескольких сотнях метрах от здания администрации, ранив двоих служащих при исполнении. Позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром умерла, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Президент Мексики назвала число депортированных в страну при Трампе
10 декабря, 19:59
Трамп назвал случившееся терактом. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти проверят всех прибывших в Штаты по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск из Афганистана.
За день до этого агентство Associated Press, ссылаясь на служебный документ, сообщило о намерении властей провести проверку всех беженцев, принятых в США при бывшем президенте Джо Байдене. В документе отмечалось, что прежнее руководство уделяло приоритет скорости и количеству, а не тщательной проверке.
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
США вынуждают третьи страны принимать высланных нелегалов в обмен на бонусы
20 октября, 13:58
 
СШАБуркина-ФасоМалиВ миреЛаосСирияСьерра-ЛеонеНигерЮжный Судан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала