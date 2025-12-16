Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025

Зеленский сам спровоцировал скандал с Трампом, заявили в Белом доме
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 16.12.2025 (обновлено: 22:33 16.12.2025)
Зеленский сам спровоцировал скандал с Трампом, заявили в Белом доме
Владимир Зеленский и его окружение своим поведением сами спровоцировали скандал с президентом США Дональдом Трампом на февральской встрече в Белом доме, заявила РИА Новости, 16.12.2025
Зеленский сам спровоцировал скандал с Трампом, заявили в Белом доме

© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение своим поведением сами спровоцировали скандал с президентом США Дональдом Трампом на февральской встрече в Белом доме, заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
"Это безобразное зрелище стало кульминацией грубого закулисного поведения Зеленского и его окружения. Все началось с того, что Зеленский не явился на встречу с министром финансов Скоттом Бессентом, когда тот посещал Киев для заключения сделки по полезным ископаемым, и ухудшалось с тех пор", - пишет издание, ссылаясь на слова Уайлз, которая добавила, что предпочла бы провести встречу без прессы, ведь итог был понятен.
Более того, глава аппарата считает, что критика Зеленского вице-президентом США Джей Ди Вэнсом не была вызвана характером последнего.
"Вокруг витали плохие ощущения. И я бы не сказала, что Джей Ди сорвался, потому что он слишком сдержан для этого. Думаю, он просто посчитал, что с него хватит", - сказала Уайлз в интервью журналу.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда последний стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
