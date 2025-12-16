https://ria.ru/20251216/ssha-2062497441.html
Глава аппарата Белого дома назвала Вэнса сторонником теорий заговора
Глава аппарата Белого дома назвала Вэнса сторонником теорий заговора
Глава аппарата Белого дома назвала Вэнса сторонником теорий заговора
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз назвала вице-президента США Джей Ди Вэнса сторонником конспирологических теорий с многолетним стажем.
"(Вэнс является - ред.) конспирологом уже десять лет", - сказала Уайлз в интервью Vanity Fair.
Вице-президент уже прокомментировал слова Уайлз в ходе выступления в штате Пенсильвания
, заявив, что он и глава аппарата давно шутили на эту тему как в частном порядке, так и публично.
"Иногда я действительно сторонник теорий заговора, но я верю только в те теории заговора, которые являются правдой", - приводит слова Вэнса пресс-пул Белого дома.
Издание Vanity Fair опубликовало обширное интервью с руководителем аппарата Белого дома о разных аспектах работы администрации с критикой ряда высокопоставленных фигур. Сама Уайлз уже обвинила журнал в игнорировании контекста и в выборочном цитировании ее слов.