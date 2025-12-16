Глава аппарата Белого дома назвала Вэнса сторонником теорий заговора

Читать ria.ru в

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз назвала вице-президента США Джей Ди Вэнса сторонником конспирологических теорий с многолетним стажем.

"(Вэнс является - ред.) конспирологом уже десять лет", - сказала Уайлз в интервью Vanity Fair.

Вице-президент уже прокомментировал слова Уайлз в ходе выступления в штате Пенсильвания , заявив, что он и глава аппарата давно шутили на эту тему как в частном порядке, так и публично.

"Иногда я действительно сторонник теорий заговора, но я верю только в те теории заговора, которые являются правдой", - приводит слова Вэнса пресс-пул Белого дома.