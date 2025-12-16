Рейтинг@Mail.ru
22:16 16.12.2025
Глава аппарата Белого дома назвала Вэнса сторонником теорий заговора

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph HelmsДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph Helms
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз назвала вице-президента США Джей Ди Вэнса сторонником конспирологических теорий с многолетним стажем.
"(Вэнс является - ред.) конспирологом уже десять лет", - сказала Уайлз в интервью Vanity Fair.
Дональд Трамп, Марко Рубио и Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Вэнс рассказал, как его и Рубио обул Трамп
Вчера, 22:12
Вице-президент уже прокомментировал слова Уайлз в ходе выступления в штате Пенсильвания, заявив, что он и глава аппарата давно шутили на эту тему как в частном порядке, так и публично.
"Иногда я действительно сторонник теорий заговора, но я верю только в те теории заговора, которые являются правдой", - приводит слова Вэнса пресс-пул Белого дома.
Издание Vanity Fair опубликовало обширное интервью с руководителем аппарата Белого дома о разных аспектах работы администрации с критикой ряда высокопоставленных фигур. Сама Уайлз уже обвинила журнал в игнорировании контекста и в выборочном цитировании ее слов.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Эпштейн в письмах критиковал антироссийскую теорию заговора, пишут СМИ
16 ноября, 20:31
 
