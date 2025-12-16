Байдену прощали падения, которых не простят Трампу, предупредил Вэнс

Вэнс рассказал, что по прибытии в штат вышел из самолета, где его ждали пожарные, которые хотели сфотографироваться, проблема была лишь в холодной погоде и обледенении. "Справа от меня все эти видеокамеры, некоторые фейк-ньюз… Поэтому я поступил, как любой уважающий себя мужчина сделал бы на моем месте, я послал свою супругу сделать фото с пожарными. Нет, конечно, я сделал правильно. Я сделал что-то вроде медленной походки Байдена, чтобы туда добраться", - изобразил Вэнс бывшего президента.