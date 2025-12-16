Рейтинг@Mail.ru
Байдену прощали падения, которых не простят Трампу, предупредил Вэнс
16.12.2025
20:26 16.12.2025
Байдену прощали падения, которых не простят Трампу, предупредил Вэнс
в мире
пенсильвания
сша
джо байден
дональд трамп
пенсильвания
сша
в мире, пенсильвания, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, Пенсильвания, США, Джо Байден, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Бывшему президенту США Джо Байдену прощали такие курьезы и падения, на которые не закрыли бы глаза, случись они с нынешним американским лидером Дональдом Трампом, убежден вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Джо Байден мог упасть со ступенек в разгар дня в любую погоду, никто бы не возражал. Но если я или президент сделали бы что-то такое, это было бы во всех новостях", - сказал Вэнс на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания.
Вэнс рассказал, что по прибытии в штат вышел из самолета, где его ждали пожарные, которые хотели сфотографироваться, проблема была лишь в холодной погоде и обледенении. "Справа от меня все эти видеокамеры, некоторые фейк-ньюз… Поэтому я поступил, как любой уважающий себя мужчина сделал бы на моем месте, я послал свою супругу сделать фото с пожарными. Нет, конечно, я сделал правильно. Я сделал что-то вроде медленной походки Байдена, чтобы туда добраться", - изобразил Вэнс бывшего президента.
"Я не хотел попасть в объектив камер, делая что-то… Если бы я упал, это было бы новостью на всю страну в течение следующей недели", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп грубо обозвал Байдена
10 декабря, 04:11
 
