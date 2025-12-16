Рейтинг@Mail.ru
Обама планировал встретиться с Райнером в день его убийства, заявила Мишель - РИА Новости, 16.12.2025
18:41 16.12.2025 (обновлено: 18:48 16.12.2025)
Обама планировал встретиться с Райнером в день его убийства, заявила Мишель
Обама планировал встретиться с Райнером в день его убийства, заявила Мишель
Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель планировали провести воскресный вечер с кинорежиссером Робом Райнером и узнали о его убийстве за несколько... РИА Новости, 16.12.2025
в мире, сша, лос-анджелес, барак обама, мишель обама
В мире, США, Лос-Анджелес, Барак Обама, Мишель Обама
Обама планировал встретиться с Райнером в день его убийства, заявила Мишель

Барак и Мишель Обама планировали встретиться с Райнерами в день их убийства

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель планировали провести воскресный вечер с кинорежиссером Робом Райнером и узнали о его убийстве за несколько часов до встречи, сообщила бывшая первая леди.
Тела Роба Райнера и его супруги обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе в воскресенье. По подозрению в убийстве был арестован их сын Ник.
"Мы знаем их (супругов Райнеров - ред.) много-много лет. Мы должны были увидеться с ними в тот вечер (в воскресенье - ред.)... И вот мы получили эту новость", - сообщила Мишель Обама в эфире телешоу Jimmy Kimmel Live!.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Номер отеля, в котором скрывался сын Роба Райнера, был в крови, пишет TMZ
Вчера, 18:39
 
В миреСШАЛос-АнджелесБарак ОбамаМишель Обама
 
 
