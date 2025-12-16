https://ria.ru/20251216/ssha-2062466933.html
Обама планировал встретиться с Райнером в день его убийства, заявила Мишель
Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель планировали провести воскресный вечер с кинорежиссером Робом Райнером и узнали о его убийстве за несколько... РИА Новости, 16.12.2025
Обама планировал встретиться с Райнером в день его убийства, заявила Мишель
