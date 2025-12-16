https://ria.ru/20251216/ssha-2062459649.html
Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше
Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше
Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше
Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз признала, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо получить разрешение конгресса США для проведения...
2025-12-16T18:13:00+03:00
2025-12-16T18:13:00+03:00
2025-12-16T18:13:00+03:00
в мире
венесуэла
южная америка
дональд трамп
сша
николас мадуро
nbc
венесуэла
южная америка
сша
Новости
ru-RU
в мире, венесуэла, южная америка, дональд трамп, сша, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, Южная Америка, Дональд Трамп, США, Николас Мадуро, NBC
Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше
Белый дом: Трампу нужно одобрение конгресса для действий внутри Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз признала, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо получить разрешение конгресса США для проведения операций по борьбе с наркоторговцами на территории Венесуэлы.
Ранее Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море, где американские военные наносят удары по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки. Трамп неоднократно анонсировал, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам и на земле.
"Если бы он (Трамп - ред.) санкционировал какие-то действия на суше, это была бы война, и тогда (потребовалось бы одобрение - ред.) конгресса. Но Марко (Рубио, глава госдепа США - ред.) и Джей Ди (Вэнс, вице-президент США - ред.) в какой-то степени почти каждый день бывают на Капитолийском холме и проводят брифинги", - сказала Уайлз в интервью журналу Vanity Fair.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.