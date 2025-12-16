Рейтинг@Mail.ru
Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше - РИА Новости, 16.12.2025
18:13 16.12.2025
Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше
Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше - РИА Новости, 16.12.2025
Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше
2025-12-16T18:13:00+03:00
2025-12-16T18:13:00+03:00
в мире
венесуэла
южная америка
дональд трамп
сша
николас мадуро
nbc
в мире, венесуэла, южная америка, дональд трамп, сша, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, Южная Америка, Дональд Трамп, США, Николас Мадуро, NBC
Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз признала, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо получить разрешение конгресса США для проведения операций по борьбе с наркоторговцами на территории Венесуэлы.
Ранее Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море, где американские военные наносят удары по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки. Трамп неоднократно анонсировал, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам и на земле.
Удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
США перебрасывают вооружение к Венесуэле для нанесения ударов, пишет WSJ
15 декабря, 17:43
"Если бы он (Трамп - ред.) санкционировал какие-то действия на суше, это была бы война, и тогда (потребовалось бы одобрение - ред.) конгресса. Но Марко (Рубио, глава госдепа США - ред.) и Джей Ди (Вэнс, вице-президент США - ред.) в какой-то степени почти каждый день бывают на Капитолийском холме и проводят брифинги", - сказала Уайлз в интервью журналу Vanity Fair.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Удар по судну, якобы перевозившему наркотики в международных водах Тихого океана - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане
Вчера, 05:46
 
В миреВенесуэлаЮжная АмерикаДональд ТрампСШАНиколас МадуроNBC
 
 
