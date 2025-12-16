Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз признала, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо получить разрешение конгресса США для проведения операций по борьбе с наркоторговцами на территории Венесуэлы.

Ранее Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море, где американские военные наносят удары по лодкам с якобы наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки. Трамп неоднократно анонсировал, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам и на земле.

"Если бы он (Трамп - ред.) санкционировал какие-то действия на суше, это была бы война, и тогда (потребовалось бы одобрение - ред.) конгресса. Но Марко (Рубио, глава госдепа США - ред.) и Джей Ди (Вэнс, вице-президент США - ред.) в какой-то степени почти каждый день бывают на Капитолийском холме и проводят брифинги", - сказала Уайлз в интервью журналу Vanity Fair.