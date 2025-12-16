https://ria.ru/20251216/ssha-2062392036.html
СМИ рассказали о предстоящих тратах американцев на рождественские подарки
16.12.2025
СМИ рассказали о предстоящих тратах американцев на рождественские подарки
Более 50% американцев намерены в этом году потратить меньше денег на рождественские и новогодние подарки по сравнению с предыдущим годом на фоне экономической...
2025-12-16T14:57:00+03:00
2025-12-16T14:57:00+03:00
2025-12-16T15:00:00+03:00
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Более 50% американцев намерены в этом году потратить меньше денег на рождественские и новогодние подарки по сравнению с предыдущим годом на фоне экономической ситуации в стране, следует из опроса телеканала NBC
, проведенного совместно с компанией SurveyMonkey.
"Большинство взрослых жителей США
(55%) заявляют, что в этом году потратят на подарки к праздникам меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении NBC
.
Лишь 9% участников опроса заявили, что они потратят больше денег на подарки по сравнению с предыдущим годом, еще 36% респондентов сказали, что выделят такую же сумму денег на эту статью расходов.
Телеканал подчеркивает, что тенденция демонстрирует влияние инфляции на потребительские привычки.
В материале отмечается, что наиболее важным вопросом для американцев остается экономика. Согласно результатам опроса, 64% не поддерживают экономический курс страны, в то время как 36% считают обратное.
Несмотря на это, 59% респондентов заявили, что 2025 год стал хорошим годом для них и их семей.
Кроме того, 41% американцев оценил свое финансовое положение на том же уровне, что и в прошлом году, 35% заявили, что оно ухудшилось. Еще 24% ответили, что оно улучшилось по сравнению с прошлым годом.
Опрос был проведен онлайн в период с 20 ноября по 8 декабря среди 20,5 тысяч совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 1,9 процентных пункта.