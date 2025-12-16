Рейтинг@Mail.ru
14:18 16.12.2025
Сына Байдена лишили права на ведение юридической практики в одном из штатов
в мире
сша
вашингтон (штат)
коннектикут
хантер байден
джо байден
дональд трамп
йельский университет
в мире, сша, вашингтон (штат), коннектикут, хантер байден, джо байден, дональд трамп, йельский университет
Сына Байдена лишили права на ведение юридической практики в одном из штатов

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер был лишен права на ведение юридической практики в американском штате Коннектикут в связи с нарушением правил адвокатской этики, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В понедельник судья лишил Хантера Байдена права на ведение юридической практики в Коннектикуте в связи с нарушением адвокатской этики штата", - говорится в материале агентства.
По данным Ассошиэйтед Пресс, суд обвинил его в совершении действий, связанных с обманом и мошенничеством, что противоречит адвокатской этике. Хантер согласился с решением суда и признал, что нарушение правил имело место, при этом отказавшись признать за собой какое-либо уголовное правонарушение.
Ассошиэйтед Пресс напоминает, что Хантера не первый раз лишают права на юридическую практику, аналогичное решение уже было вынесено в мае в отношении его адвокатской деятельности в Вашингтоне.
В апреле газета New York Post сообщила, что Хантер Байден согласится на лишение права заниматься юридической практикой на территории столицы США города Вашингтон на постоянной основе.
Хантер Байден окончил юридический факультет Йельского университета в 1996 году и был принят в коллегию адвокатов Вашингтона в 2007 году. Однако в июне 2024 года окружной суд столицы США Вашингтона временно отстранил его от юридической практики в связи с вердиктом присяжных в суде штата Делавэр, где отпрыска бывшего американского лидера Джо Байдена признали виновным в нарушениях при приобретении оружия и владении им.
Перед тем, как покинуть Белый дом, Байден подписал указ о помиловании Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Президент США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Помощники Байдена пытались оградить его от его же подчиненных, пишут СМИ
13 мая, 05:05
 
