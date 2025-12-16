Сына Байдена лишили права на ведение юридической практики в одном из штатов

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер был лишен права на ведение юридической практики в американском штате Коннектикут в связи с нарушением правил адвокатской этики, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным Ассошиэйтед Пресс, суд обвинил его в совершении действий, связанных с обманом и мошенничеством, что противоречит адвокатской этике. Хантер согласился с решением суда и признал, что нарушение правил имело место, при этом отказавшись признать за собой какое-либо уголовное правонарушение.