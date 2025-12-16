Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Американские военные нанесли удары по трем судам, якобы перевозившим наркотики в международных водах Тихого океана, заявили в Южном командовании ВС США.
"Пятнадцатого декабря по указанию министра войны Пита Хегсета объединенная оперативная группа Southern Spear осуществила смертоносные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими", — говорится в сообщении.
Как утверждают в Пентагоне, корабли следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. Жертвами атаки стали трое мужчин — на первом судне, двое — на втором и трое — на третьем.
Обострение в Карибском море
За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
Накануне газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.