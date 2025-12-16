Рейтинг@Mail.ru
Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 16.12.2025 (обновлено: 11:01 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/ssha-2062276792.html
Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане
Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане - РИА Новости, 16.12.2025
Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане
Американские военные нанесли удары по трем судам, якобы перевозившим наркотики в международных водах Тихого океана, заявили в Южном командовании ВС США. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T05:46:00+03:00
2025-12-16T11:01:00+03:00
в мире
тихий океан
сша
пит хегсет
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062304988_59:18:1940:1076_1920x0_80_0_0_55a4480d2d4b639c4d914f6b7b9f8434.jpg
https://ria.ru/20251215/venesuela-2062195986.html
https://ria.ru/20251127/ssha-2057864119.html
https://ria.ru/20251210/ssha-2061146663.html
тихий океан
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062304988_282:0:1717:1076_1920x0_80_0_0_d95fb732eda1a73bdba0ef7b57ea3782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тихий океан, сша, пит хегсет, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша, венесуэла, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Тихий океан, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США, Венесуэла, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане

ВС США нанесли удары по 3 судам, якобы перевозившим наркотики в Тихом океане

© U.S. Southern CommandУдар по судну, якобы перевозившему наркотики в международных водах Тихого океана
Удар по судну, якобы перевозившему наркотики в международных водах Тихого океана - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© U.S. Southern Command
Удар по судну, якобы перевозившему наркотики в международных водах Тихого океана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Американские военные нанесли удары по трем судам, якобы перевозившим наркотики в международных водах Тихого океана, заявили в Южном командовании ВС США.
"Пятнадцатого декабря по указанию министра войны Пита Хегсета объединенная оперативная группа Southern Spear осуществила смертоносные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими", — говорится в сообщении.
Удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
США перебрасывают вооружение к Венесуэле для нанесения ударов, пишет WSJ
Вчера, 17:43
Как утверждают в Пентагоне, корабли следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. Жертвами атаки стали трое мужчин — на первом судне, двое — на втором и трое — на третьем.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
США убьют всех, кто ввозит наркотики в страну, заявил Хегсет
27 ноября, 00:46
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
Накануне газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
NYT: США хотят депортировать наркоторговцев, выживших при ударах по лодкам
10 декабря, 15:24
 
В миреТихий океанСШАПит ХегсетДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны СШАВенесуэлаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала