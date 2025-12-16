США приостановили технологическую сделку с Британией, пишут СМИ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных британских чиновников.
Отмечается, что сентябрьское соглашение между США и Великобританией о "технологическом процветании" было направлено на форсирование сотрудничества между двумя странами в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и атомная энергетика.
"США приостановили выполнение технологического соглашения, заключенного с Великобританией во время государственного визита Дональда Трампа в Британию, на фоне растущего недовольства в Вашингтоне прогрессом в торговых переговорах с Лондоном... В понедельник британские чиновники подтвердили, что США приостановили соглашение на прошлой неделе, а один из них заявил, что администрация Трампа настаивала на уступках Великобритании в областях торговли, не входящих в технологическое партнерство", - говорится в сообщении.
Как пишет газета со ссылкой на источники, американские чиновники всё больше разочаровываются в нежелании Лондона решить вопрос с нетарифными барьерами. Неназванный британский чиновник заявил изданию, что их американские коллеги являются "очень жесткими переговорщиками", но Лондон "почти уверен", что сможет вернуть ситуацию на правильный путь.
В сентябре канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов.