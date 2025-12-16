Рейтинг@Mail.ru
США приостановили технологическую сделку с Британией, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/ssha-2062273717.html
США приостановили технологическую сделку с Британией, пишут СМИ
США приостановили технологическую сделку с Британией, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2025
США приостановили технологическую сделку с Британией, пишут СМИ
США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном, сообщает газета... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T04:51:00+03:00
2025-12-16T04:51:00+03:00
в мире
великобритания
сша
лондон
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_c9dd763b6f5c02fbac5da88a8976796c.jpg
https://ria.ru/20251111/obmen-2054298290.html
https://ria.ru/20251215/tramp-2062250746.html
великобритания
сша
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_206f821bda196ab2feb96d321771c019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, лондон, дональд трамп, кир стармер
В мире, Великобритания, США, Лондон, Дональд Трамп, Кир Стармер
США приостановили технологическую сделку с Британией, пишут СМИ

FT: США недовольны переговорами по технологической сделке с Британией

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных британских чиновников.
Отмечается, что сентябрьское соглашение между США и Великобританией о "технологическом процветании" было направлено на форсирование сотрудничества между двумя странами в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и атомная энергетика.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Великобритания приостановила обмен разведданными с США
11 ноября, 18:14
"США приостановили выполнение технологического соглашения, заключенного с Великобританией во время государственного визита Дональда Трампа в Британию, на фоне растущего недовольства в Вашингтоне прогрессом в торговых переговорах с Лондоном... В понедельник британские чиновники подтвердили, что США приостановили соглашение на прошлой неделе, а один из них заявил, что администрация Трампа настаивала на уступках Великобритании в областях торговли, не входящих в технологическое партнерство", - говорится в сообщении.
Как пишет газета со ссылкой на источники, американские чиновники всё больше разочаровываются в нежелании Лондона решить вопрос с нетарифными барьерами. Неназванный британский чиновник заявил изданию, что их американские коллеги являются "очень жесткими переговорщиками", но Лондон "почти уверен", что сможет вернуть ситуацию на правильный путь.
В сентябре канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Трамп рассказал о переговорах с европейскими лидерами по Украине
Вчера, 23:34
 
В миреВеликобританияСШАЛондонДональд ТрампКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала