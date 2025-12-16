В США изучат обстоятельства инцидента с самолетом ВВС возле Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. В Южном командовании ВС США заявили РИА Новости, что изучают обстоятельства инцидента с самолетом ВВС, едва избежавшим столкновения над Венесуэлой.
"Нам известно о недавних сообщениях, касающихся действий американского военного самолета в Карибском бассейне, и в настоящее время мы изучаем этот вопрос. Военные летчики - это высококвалифицированные специалисты, которые действуют в соответствии с установленными процедурами и применимыми требованиями к использованию воздушного пространства. Безопасность остается нашим главным приоритетом, и мы работаем по соответствующим каналам для оценки фактов, связанных с этой ситуацией", - рассказали в командовании.
Самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения с самолетом-заправщиком ВВС США с выключенным транспондером в небе над Венесуэлой в пятницу, ранее сообщил телеканал CNN.
Как следует из записи разговора пилота с диспетчерами, самолет американской авиакомпании вылетел из аэропорта Кюрасао вблизи берегов Венесуэлы, направляясь в Нью-Йорк. Самолет ВВС США был на одной высоте с пассажирским самолетом и пролетел в пределах пяти миль (около 8 километров - ред), может быть, двух или трех миль", сказал пилот на записи в распоряжении CNN. В результате самолету JetBlue пришлось прекратить набор высоты.
