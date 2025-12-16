https://ria.ru/20251216/ssha-2062254768.html
Трамп рассказал, зачем США разрабатывают гарантии безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины разрабатываются так, чтобы не допустить повторения конфликта. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
украина
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп: гарантии безопасности для Украины нужны, чтобы конфликт не повторился