МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВС России освободили населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли до 1520 военнослужащих и два танка, следует из сводки Минобороны РФ.

Освобождение Новоплатоновки и потери ВСУ

Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области , сообщили в Минобороны РФ.

Украинские войска за сутки потеряли до 1520 военнослужащих, два танка и 15 бронемашин. ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в официальной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства ПВО уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами РФ за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Передвижная станция РЭБ "Курьер" испытана в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск "Запад" испытали передвижную станцию РЭБ на базе наземной робототехнической платформы "Курьер", сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что они проверили работу станции на различных режимах против FPV-дронов, определили эффективную дальность подавления и особенности работы комплекса в сложных условиях современных боевых действий. Кроме того, были проверены запас хода, скорость передвижения, проходимость шасси и время автономной работы станции без дозарядки.

На видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, помимо передвижений "Курьера", показано, как оператор пытался подвести дрон к работающей станции, но не смог этого сделать, так как беспилотник. был подавлен.

У ТЦК "есть свои таксы"

Одесситы носят с собой 500 евро, чтобы откупаться от сотрудников украинских военкоматов и принудительной мобилизации, рассказала РИА Новости жительница города.

Ранее она сообщила РИА Новости о том, что в городе с назначением главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в разы выросло как количество сотрудников военкоматов, так и число принудительно мобилизованных.

По ее словам, у сотрудников военкоматов "есть свои таксы".

Расплата

Украинская реактивная система залпового огня "Град", стрелявшая по Белгороду , уничтожена в районе населенного пункта Первомайское в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.