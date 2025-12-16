Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 16 декабря: российские военные освободили Новоплатоновку - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/spetsoperatsiya-2062479196.html
Спецоперация, 16 декабря: российские военные освободили Новоплатоновку
Спецоперация, 16 декабря: российские военные освободили Новоплатоновку - РИА Новости, 16.12.2025
Спецоперация, 16 декабря: российские военные освободили Новоплатоновку
ВС России освободили населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли до 1520 военнослужащих и два танка, следует из... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T19:49:00+03:00
2025-12-16T19:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642756_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_560c103b8507dee311f59600852b4abb.jpg
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062401560.html
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062363669.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боец с позывным "Контора": "Расчеты БПЛА охотятся на транспорт и технику ВСУ на Купянском направлении"
Российские расчеты БПЛА охотятся на любой транспорт и технику ВСУ на Купянском направлении, рассказал командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора".
2025-12-16T19:49
true
PT0M40S
Убийство сотрудника ТЦК
Жители Николаева выманили из дома и застрелили сотрудника ТЦК. Участники николаевского подполья поделились видеозаписью ликвидации.
2025-12-16T19:49
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642756_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_70963bd03d44d811efa29d4ac2507f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, белгород
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Белгород

Спецоперация, 16 декабря: российские военные освободили Новоплатоновку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВС России освободили населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли до 1520 военнослужащих и два танка, следует из сводки Минобороны РФ.

Освобождение Новоплатоновки и потери ВСУ

Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские войска за сутки потеряли до 1520 военнослужащих, два танка и 15 бронемашин. ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в официальной сводке Минобороны РФ.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Военнослужащие с флагом ЕС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Украине сделали громкое заявление о размещении европейских войск
Вчера, 15:25
Российские средства ПВО уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами РФ за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Передвижная станция РЭБ "Курьер" испытана в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск "Запад" испытали передвижную станцию РЭБ на базе наземной робототехнической платформы "Курьер", сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что они проверили работу станции на различных режимах против FPV-дронов, определили эффективную дальность подавления и особенности работы комплекса в сложных условиях современных боевых действий. Кроме того, были проверены запас хода, скорость передвижения, проходимость шасси и время автономной работы станции без дозарядки.
На видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, помимо передвижений "Курьера", показано, как оператор пытался подвести дрон к работающей станции, но не смог этого сделать, так как беспилотник. был подавлен.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Нас вынудят". В Киеве сделали заявление о капитуляции
Вчера, 13:18

У ТЦК "есть свои таксы"

Одесситы носят с собой 500 евро, чтобы откупаться от сотрудников украинских военкоматов и принудительной мобилизации, рассказала РИА Новости жительница города.
Ранее она сообщила РИА Новости о том, что в городе с назначением главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в разы выросло как количество сотрудников военкоматов, так и число принудительно мобилизованных.
По ее словам, у сотрудников военкоматов "есть свои таксы".

Расплата

Украинская реактивная система залпового огня "Град", стрелявшая по Белгороду, уничтожена в районе населенного пункта Первомайское в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Там отметили, что РСЗО атаковала Белгород, а затем убыла в укрытие в район Первомайского.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала