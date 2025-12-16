Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области полностью уничтожили боевую группу 3-й бригады ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 16.12.2025 (обновлено: 09:05 16.12.2025)
В Харьковской области полностью уничтожили боевую группу 3-й бригады ВСУ
Российские военные ликвидировали боевую группу 3-й бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 16.12.2025
2025
РИА Новости: ВС РФ уничтожили боевую группу ВСУ в Харьковской области

Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские военные ликвидировали боевую группу 3-й бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На участке фронта Меловое — Хатнее противник предпринял две попытки выдвижения боевых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады. В результате комплексного огневого поражения попытки сорваны, одна из групп полностью уничтожена", — рассказал собеседник агентства.
На Харьковском направлении действуют бойцы "Запада" и "Востока".

Уточняется, что в районе Первомайского российские войска уничтожили РСЗО "Град", стрелявшую по Белгороду.
По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта более 490 боевиков, 25 автомобилей, четыре склада материальных средств, три станции РЭБ, три хранилища боеприпасов и два артиллерийских орудия.
