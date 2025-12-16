https://ria.ru/20251216/spetsoperatsiya-2062279245.html
В Харьковской области полностью уничтожили боевую группу 3-й бригады ВСУ
2025-12-16T06:33:00+03:00
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские военные ликвидировали боевую группу 3-й бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На участке фронта Меловое — Хатнее противник предпринял две попытки выдвижения боевых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады. В результате комплексного огневого поражения попытки сорваны, одна из групп полностью уничтожена", — рассказал собеседник агентства.
На Харьковском направлении действуют бойцы "Запада" и "Востока".
Уточняется, что в районе Первомайского российские войска уничтожили РСЗО "Град", стрелявшую по Белгороду.
По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ
потеряли на этом участке фронта более 490 боевиков, 25 автомобилей, четыре склада материальных средств, три станции РЭБ, три хранилища боеприпасов и два артиллерийских орудия.