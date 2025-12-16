Российские дроноводы уничтожили 32 блиндажа ВСУ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки войск уничтожили 32 блиндажа ВСУ и семь наземных роботов на краматорском, северском и константиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.

Также, по его словам, уничтожены 11 пунктов управления и 13 антенн беспилотников противника. Кроме того, дроны "Южной" группировки сбили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе два R18.