Расчет "Орлан-10" скорректировал уничтожение пехоты ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 16 дек - РИА Новости. Расчёт БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Днепр" скорректировал боевую работу РСЗО "Град" по скоплению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

"В ходе мониторинга правобережья Днепра Херсонской области наш оператор обнаружил передвижение и скопление живой силы и техники ВСУ в промышленной зоне одного из населенных пунктов. Координаты были оперативно переданы на пункт управления реактивной артиллерийской батареи. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" выдвинулся на боевую работу и полным пакетом снарядов накрыл заданный квадрат. Кадры объективного контроля подтвердили успешное попадание и уничтожение целей", - сообщили в оборонном ведомстве.

Подразделения войск беспилотных систем (ВБПС) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрывают огневые позиции, передвижения техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.