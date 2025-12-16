Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 16.12.2025
Расчет "Орлан-10" скорректировал уничтожение пехоты ВСУ
Расчет "Орлан-10" скорректировал уничтожение пехоты ВСУ
Расчёт БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Днепр" скорректировал боевую работу РСЗО "Град" по скоплению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 16.12.2025
Расчет "Орлан-10" скорректировал уничтожение пехоты ВСУ

Расчет "Орлан-10" скорректировал уничтожение пехоты ВСУ огнем РСЗО "Град"

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА Орлан-10
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 16 дек - РИА Новости. Расчёт БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Днепр" скорректировал боевую работу РСЗО "Град" по скоплению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе мониторинга правобережья Днепра Херсонской области наш оператор обнаружил передвижение и скопление живой силы и техники ВСУ в промышленной зоне одного из населенных пунктов. Координаты были оперативно переданы на пункт управления реактивной артиллерийской батареи. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" выдвинулся на боевую работу и полным пакетом снарядов накрыл заданный квадрат. Кадры объективного контроля подтвердили успешное попадание и уничтожение целей", - сообщили в оборонном ведомстве.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Уже проиграла". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
Вчера, 16:09
Подразделения войск беспилотных систем (ВБПС) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрывают огневые позиции, передвижения техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
В условиях современных реалий боевых действий связка войск беспилотных систем и различных видов артиллерии неоднократно доказала свою высокую эффективность.
