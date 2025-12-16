https://ria.ru/20251216/spetsoperatsiya-2062274618.html
Российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя в Запорожской области, их успехи приведут к обрушению фронта ВСУ в этом городе, рассказал штурмовик группировки РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя в Запорожской области, их успехи приведут к обрушению фронта ВСУ в этом городе, рассказал штурмовик группировки "Восток" с позывным "Егерь".
"Продвижение идёт, двигаемся, на месте не стоим. Зашли южнее, соседние подразделения немного в стороне, они тоже давят. Как только продавят — фронт у них посыпется. Воздух сейчас сильно "грязный", если бы был чище, взяли бы быстрее. Но и так возьмём. Победа будет за нами", - приводит слова "Егеря" Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, подразделения группировки ведут активные штурмовые действия в Запорожской области
в районе Гуляйполя. Они подавляют огневые точки противника и последовательно давят на его оборону, что позволяет развивать успех на смежных участках, продолжают выполнять поставленные задачи и ведут последовательные действия по освобождению Гуляйполя.
Также в МО РФ
сообщили, что расчёт тяжелой огнемётной системы ТО
С-2 "Тосочка" группировки "Восток" ударом термобарическими боеприпасами уничтожил в районе Гуляйполя опорный пункт ВСУ
, обнаруженный в ходе воздушной разведки.
Кроме того, операторы войск беспилотных систем группировки уничтожили гексакоптеры и антенны управления ВСУ в Гуляйполе.