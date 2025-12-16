МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя в Запорожской области, их успехи приведут к обрушению фронта ВСУ в этом городе, рассказал штурмовик группировки "Восток" с позывным "Егерь".

"Продвижение идёт, двигаемся, на месте не стоим. Зашли южнее, соседние подразделения немного в стороне, они тоже давят. Как только продавят — фронт у них посыпется. Воздух сейчас сильно "грязный", если бы был чище, взяли бы быстрее. Но и так возьмём. Победа будет за нами", - приводит слова "Егеря" Минобороны РФ.