Российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 16.12.2025
Российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя
Российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя в Запорожской области, их успехи приведут к обрушению фронта ВСУ в этом городе, рассказал штурмовик группировки РИА Новости, 16.12.2025
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, тос-2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-2
Российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя

Российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСпецоперация
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Спецоперация. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя в Запорожской области, их успехи приведут к обрушению фронта ВСУ в этом городе, рассказал штурмовик группировки "Восток" с позывным "Егерь".
"Продвижение идёт, двигаемся, на месте не стоим. Зашли южнее, соседние подразделения немного в стороне, они тоже давят. Как только продавят — фронт у них посыпется. Воздух сейчас сильно "грязный", если бы был чище, взяли бы быстрее. Но и так возьмём. Победа будет за нами", - приводит слова "Егеря" Минобороны РФ.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Уже проиграла". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
Вчера, 16:09
Как рассказали в ведомстве, подразделения группировки ведут активные штурмовые действия в Запорожской области в районе Гуляйполя. Они подавляют огневые точки противника и последовательно давят на его оборону, что позволяет развивать успех на смежных участках, продолжают выполнять поставленные задачи и ведут последовательные действия по освобождению Гуляйполя.
Также в МО РФ сообщили, что расчёт тяжелой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки "Восток" ударом термобарическими боеприпасами уничтожил в районе Гуляйполя опорный пункт ВСУ, обнаруженный в ходе воздушной разведки.
Кроме того, операторы войск беспилотных систем группировки уничтожили гексакоптеры и антенны управления ВСУ в Гуляйполе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-2
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
