Беженка из Торского рассказала, как ВСУ уничтожали генераторы - РИА Новости, 16.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 16.12.2025
Беженка из Торского рассказала, как ВСУ уничтожали генераторы
Украинские операторы БПЛА намеренно уничтожали генераторы, которыми пользовались лишенные электроснабжения мирные жители, рассказала РИА Новости беженка из...
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Беженка из Торского рассказала, как ВСУ уничтожали генераторы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДорога на Красноармейском направлении СВО
Дорога на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дорога на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Украинские операторы БПЛА намеренно уничтожали генераторы, которыми пользовались лишенные электроснабжения мирные жители, рассказала РИА Новости беженка из освобожденного Торского Любовь Мединцева.
"Украинцы нас лупят и лупят… летали дроны и били там, где видели, что люди достают генераторы, включают. И так у всех, у всех погорели генераторы", – сказала Мединцева.
Она добавила, что до уничтожения генераторов местные жители могли тушить собственные дома, но после украинских атак были лишены такой возможности.
