Беженка из Торского рассказала, как ВСУ уничтожали генераторы
Беженка из Торского рассказала, как ВСУ уничтожали генераторы - РИА Новости, 16.12.2025
Беженка из Торского рассказала, как ВСУ уничтожали генераторы
16.12.2025
ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Украинские операторы БПЛА намеренно уничтожали генераторы, которыми пользовались лишенные электроснабжения мирные жители, рассказала РИА Новости беженка из освобожденного Торского Любовь Мединцева.
"Украинцы нас лупят и лупят… летали дроны и били там, где видели, что люди достают генераторы, включают. И так у всех, у всех погорели генераторы", – сказала Мединцева.
Она добавила, что до уничтожения генераторов местные жители могли тушить собственные дома, но после украинских атак были лишены такой возможности.