Российские расчеты БПЛА охотятся на технику ВСУ на Купянском направлении

"Это район Купянска-Узлового и Куриловки. Пытаются подвести материальные средства. Мы же активно в засадах сидим. Параллельно несколько расчетов не в засаде сидят, а именно летают и досматривают все кустики, норы, все гаражи и прочее. Ищем технику и живую силу. Соответственно, как находим, сразу же их незамедлительно уничтожаем", - рассказал РИА Новости "Контора".