Российские расчеты БПЛА охотятся на технику ВСУ на Купянском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 16.12.2025
Российские расчеты БПЛА охотятся на технику ВСУ на Купянском направлении
Дарья Буймова
Дарья Буймова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47763ef9ef8b46611d0d5c831395342d.jpg
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Российские расчеты БПЛА охотятся на любой транспорт и технику ВСУ на купянском направлении, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора".
Видео поражения техники ВСУ есть в распоряжении РИА Новости.
"Это район Купянска-Узлового и Куриловки. Пытаются подвести материальные средства. Мы же активно в засадах сидим. Параллельно несколько расчетов не в засаде сидят, а именно летают и досматривают все кустики, норы, все гаражи и прочее. Ищем технику и живую силу. Соответственно, как находим, сразу же их незамедлительно уничтожаем", - рассказал РИА Новости "Контора".
Ранее на совещании по ситуации в зоне СВО, начальник Генерального штаба МО РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол.
