Российские расчеты БПЛА охотятся на технику ВСУ на Купянском направлении
Российские расчеты БПЛА охотятся на технику ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.12.2025
Российские расчеты БПЛА охотятся на технику ВСУ на Купянском направлении
Российские расчеты БПЛА охотятся на любой транспорт и технику ВСУ на купянском направлении, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой... РИА Новости, 16.12.2025
россия
2025
Российские расчеты БПЛА охотятся на технику ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Российские расчеты БПЛА охотятся на любой транспорт и технику ВСУ на купянском направлении, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора".
Видео поражения техники ВСУ есть в распоряжении РИА Новости.
"Это район Купянска-Узлового и Куриловки. Пытаются подвести материальные средства. Мы же активно в засадах сидим. Параллельно несколько расчетов не в засаде сидят, а именно летают и досматривают все кустики, норы, все гаражи и прочее. Ищем технику и живую силу. Соответственно, как находим, сразу же их незамедлительно уничтожаем", - рассказал РИА Новости "Контора".
Ранее на совещании по ситуации в зоне СВО, начальник Генерального штаба МО РФ Валерий Герасимов
заявил, что группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол.