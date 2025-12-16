Российские военные испытали станцию РЭБ на базе "Курьера"

Отмечается, что они проверили работу станции на различных режимах против FPV-дронов, определили эффективную дальность подавления и особенности работы комплекса в сложных условиях современных боевых действий. Кроме того, были проверены запас хода, скорость передвижения, проходимость шасси и время автономной работы станции без дозарядки.

"Этот НРТК будет, как я считаю, довольно хорошо показывать себя в боевых условиях, потому что стационарные средства РЭБ устанавливать довольно проблематично. "Курьеры" очень хорошо должны себя показать, потому что люди, управляющие этими станциями, будут находиться в полной безопасности", - сказал старший оператор станции РЭБ, позывной "Девятнадцатый".