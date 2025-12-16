Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
00:38 16.12.2025
Российские военные испытали станцию РЭБ на базе "Курьера"
Военнослужащие группировки войск "Запад" испытали передвижную станцию РЭБ на базе наземной робототехнической платформы "Курьер", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДорога на Красноармейском направлении СВО
Дорога на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" испытали передвижную станцию РЭБ на базе наземной робототехнической платформы "Курьер", сообщили в Минобороны РФ.
"Специалисты роты радиоэлектронной борьбы 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели испытания передвижной станции радиопомех на базе наземного роботизированного комплекса "Курьер", - говорится сообщении.
Отмечается, что они проверили работу станции на различных режимах против FPV-дронов, определили эффективную дальность подавления и особенности работы комплекса в сложных условиях современных боевых действий. Кроме того, были проверены запас хода, скорость передвижения, проходимость шасси и время автономной работы станции без дозарядки.
На видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, помимо передвижений "Курьера", показано, как оператор дрона пытался подлететь к работающей станции, но не смог этого сделать, так как беспилотник. был подавлен.
"Этот НРТК будет, как я считаю, довольно хорошо показывать себя в боевых условиях, потому что стационарные средства РЭБ устанавливать довольно проблематично. "Курьеры" очень хорошо должны себя показать, потому что люди, управляющие этими станциями, будут находиться в полной безопасности", - сказал старший оператор станции РЭБ, позывной "Девятнадцатый".
Установленная на шасси НРТК "Курьер" станция радиопомех решает проблему радиопротиводействия беспилотникам различного типа непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения. Возможность дистанционного управления по различным каналам позволяет расчету станции находиться на безопасном удалении без необходимости визуального контроля работы.
