Рядовой ВС России ушел от дронов ВСУ и спас раненых бойцов

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рядовой российских Вооружённых сил Степан Шафранов в ходе специальной военной операции ушёл на эвакуационном автомобиле от преследования украинских FPV-дронов и спас раненых бойцов, сообщили в Минобороны РФ.

Шафранов выполняет задачи по эвакуации раненных в ходе проведения специальной военной операции. В ходе одного из эпизодов спецоперации он руководил эвакуационной группой и получил задачу эвакуировать раненых военнослужащих из одного из населенных пунктов в ДНР

"В ходе выполнения задачи эвакуационный автомобиль Степана оказался под шквальным огнем противника и атаками вражеских FPV-дронов. Рядовой Шафранов, умело маневрируя под огнем противника, используя рельеф местности, свернул в лесополосу и смог уйти от преследования дронов", - говорится в сообщении.

Рядовой добрался до места, отдал приказ об оказании первой помощи и погрузке раненых военнослужащих в автомобиль, обозначил водителю запасной маршрут. Шафранов поддерживал стабильное состояние пострадавших и успешно доставил их в госпиталь.