Рядовой ВС России ушел от дронов ВСУ и спас раненых бойцов

Рядовой российских Вооружённых сил Степан Шафранов в ходе специальной военной операции ушёл на эвакуационном автомобиле от преследования украинских FPV-дронов и РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рядовой российских Вооружённых сил Степан Шафранов в ходе специальной военной операции ушёл на эвакуационном автомобиле от преследования украинских FPV-дронов и спас раненых бойцов, сообщили в Минобороны РФ.
Шафранов выполняет задачи по эвакуации раненных в ходе проведения специальной военной операции. В ходе одного из эпизодов спецоперации он руководил эвакуационной группой и получил задачу эвакуировать раненых военнослужащих из одного из населенных пунктов в ДНР
"В ходе выполнения задачи эвакуационный автомобиль Степана оказался под шквальным огнем противника и атаками вражеских FPV-дронов. Рядовой Шафранов, умело маневрируя под огнем противника, используя рельеф местности, свернул в лесополосу и смог уйти от преследования дронов", - говорится в сообщении.
Рядовой добрался до места, отдал приказ об оказании первой помощи и погрузке раненых военнослужащих в автомобиль, обозначил водителю запасной маршрут. Шафранов поддерживал стабильное состояние пострадавших и успешно доставил их в госпиталь.
Как отметили в МО РФ
, благодаря решительным и профессиональным действиям рядового раненные военнослужащие были оперативно доставлены в безопасное место. Оттуда их эвакуировали для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.