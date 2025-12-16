Россияне смогут узнать состав продукта через "Честный знак"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне смогут узнать состав продукта, а также наличие в нем аллергенов и трансжиров - новую функцию запускает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Роспотребнадзором в своем приложении "Честный знак" 18 декабря, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.

"Мы решили пойти дальше и совместно с Роспотребнадзором будем реализовывать новую функцию – "Что за продукт?". С ее помощью пользователи смогут разобраться, что входит в состав того или иного товара", - сказал Дубин

По его словам, сервис будет запущен 18 декабря.

Для того, чтобы узнать состав продукта, нужно отсканировать Data Matrix - в приложении появится важная для потребителей информация. Новая функция основана на методике Роспотребнадзора, которая в понятной цветовой схеме – красный, желтый, зеленый – показывает содержание сахара, соли, жиров, трансжиров.