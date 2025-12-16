Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут узнать состав продукта через "Честный знак" - РИА Новости, 16.12.2025
17:08 16.12.2025
Россияне смогут узнать состав продукта через "Честный знак"
Россияне смогут узнать состав продукта, а также наличие в нем аллергенов и трансжиров - новую функцию запускает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)... РИА Новости, 16.12.2025
общество
михаил дубин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://ria.ru/20251216/fas-2062339353.html
общество, михаил дубин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Михаил Дубин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне смогут узнать состав продукта, а также наличие в нем аллергенов и трансжиров - новую функцию запускает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Роспотребнадзором в своем приложении "Честный знак" 18 декабря, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.
"Мы решили пойти дальше и совместно с Роспотребнадзором будем реализовывать новую функцию – "Что за продукт?". С ее помощью пользователи смогут разобраться, что входит в состав того или иного товара", - сказал Дубин.
По его словам, сервис будет запущен 18 декабря.
Для того, чтобы узнать состав продукта, нужно отсканировать Data Matrix - в приложении появится важная для потребителей информация. Новая функция основана на методике Роспотребнадзора, которая в понятной цветовой схеме – красный, желтый, зеленый – показывает содержание сахара, соли, жиров, трансжиров.
"Всего в карточке будут отображаться 11 показателей, включая аллергены, Е-пищевые добавки, калории, белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. Рассчитываем, что этот сервис станет востребованным и популярным", - добавил Дубин.
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты
Вчера, 12:10
 
ОбществоМихаил ДубинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
