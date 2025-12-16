Рейтинг@Mail.ru
Против журналиста-иноагента Солдатова* возбудили дело - РИА Новости, 16.12.2025
20:08 16.12.2025
Против журналиста-иноагента Солдатова* возбудили дело
Против журналиста-иноагента Солдатова* возбудили дело - РИА Новости, 16.12.2025
Против журналиста-иноагента Солдатова* возбудили дело
Уголовное дело возбуждено против журналиста-иноагента Андрея Солдатова* по статьям об уклонении от обязанностей иностранного агента и об участии в деятельности... РИА Новости, 16.12.2025
россия, москва, прокуратура г. москвы, происшествия
Россия, Москва, Прокуратура г. Москвы, Происшествия
Против журналиста-иноагента Солдатова* возбудили дело

Против журналиста-иноагента Солдатова возбудили уголовное дело по двум статьям

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против журналиста-иноагента Андрея Солдатова* по статьям об уклонении от обязанностей иностранного агента и об участии в деятельности нежелательной в РФ организации, сообщает прокуратура Москвы.
«

"По материалам проверки Басманной межрайонной прокуратуры в отношении иноагента Андрея Солдатова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и части 1 статьи 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Установлено, что признанный иноагентом Андрей Солдатов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и дважды в течение года привлечен к административной ответственности за участие в иностранной организации, которая признана нежелательной на территории РФ. Однако с февраля по настоящее время, находясь за пределами России, Солдатов* продолжил распространять материалы без указания на то, что они созданы иноагентом, а также принял участие в деятельности нежелательной организации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В ГД внесли проект об ограничениях для лиц, скрывающихся за рубежом
11 декабря, 16:23
 
