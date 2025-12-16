Против журналиста-иноагента Солдатова* возбудили дело

"По материалам проверки Басманной межрайонной прокуратуры в отношении иноагента Андрея Солдатова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и части 1 статьи 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Установлено, что признанный иноагентом Андрей Солдатов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и дважды в течение года привлечен к административной ответственности за участие в иностранной организации, которая признана нежелательной на территории РФ. Однако с февраля по настоящее время, находясь за пределами России, Солдатов* продолжил распространять материалы без указания на то, что они созданы иноагентом, а также принял участие в деятельности нежелательной организации.