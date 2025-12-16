https://ria.ru/20251216/soglashenie-2062486148.html
Рязанская область и АСИ подписали соглашение в сфере креативных индустрий
Рязанская область и АСИ подписали соглашение в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 16.12.2025
Рязанская область и АСИ подписали соглашение в сфере креативных индустрий
Рязанская область и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о внедрении обновленного регионального стандарта развития креативных индустрий,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T20:33:00+03:00
2025-12-16T20:33:00+03:00
2025-12-16T20:33:00+03:00
Рязанская область и АСИ подписали соглашение в сфере креативных индустрий
Рязанская область заключила с АСИ соглашение в сфере креативных индустрий
РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Рязанская область и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о внедрении обновленного регионального стандарта развития креативных индустрий, сообщил губернатор Павел Малков.
"Заключили с Агентством стратегических инициатив соглашение о внедрении обновлённого регионального стандарта развития креативных индустрий… Креативные индустрии – это прежде всего талантливые и творческие люди. Наша задача – создать для них условия и стимулы для роста и самореализации", - написал губернатор на платформе Max.
Он отметил, что регион представил экспертам стратегию развития креативных индустрий. Сейчас в Рязанской области
в этой сфере работает более 5 тысяч специалистов.
"Объём креативной экономики в прошлом году составил почти 20 миллиардов рублей. Будем использовать все доступные инструменты: гранты, новые площадки, цифровые сервисы и другие меры поддержки. К 2030 году планируем увеличить объём сектора до 55 миллиардов рублей", - подчеркнул глава региона.
Он пояснил, что в регионе "дали новую жизнь" Рязанской ВДНХ, создали арт-квартал и школу креативных индустрий, где школьники развивают свои способности и таланты. В 2027 году планируется запуск креативного кластера "Первая электростанция" на территории бывшего хлебозавода №1.