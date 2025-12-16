Рейтинг@Mail.ru
Авиарейсы между Сочи и Абу-Даби сделали ежедневными - РИА Новости, 16.12.2025
17:50 16.12.2025
Авиарейсы между Сочи и Абу-Даби сделали ежедневными
Авиарейсы между Сочи и Абу-Даби сделали ежедневными
Рейсы авиакомпании Etihad Airways между Сочи и Абу-Даби (ОАЭ) стали ежедневными, количество рейсов с трех до семи в неделю увеличили на период с 15 декабря 2025 РИА Новости, 16.12.2025
СОЧИ, 16 дек - РИА Новости. Рейсы авиакомпании Etihad Airways между Сочи и Абу-Даби (ОАЭ) стали ежедневными, количество рейсов с трех до семи в неделю увеличили на период с 15 декабря 2025 по 16 января 2026 года, сообщили в сочинской авиагавани.
"Из аэропорта Сочи в Абу-Даби вместе Etihad Airways каждый день... Авиакомпания Etihad Airways с 15 декабря 2025 по 16 января 2026 года увеличивает частоту полетов по маршруту Абу-Даби – Сочи до семи рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря ежедневным рейсам туристы из стран Ближнего Востока смогут приехать в Россию, чтобы почувствовать настоящую русскую зиму.
Уточняется, что первый рейс из Сочи в Абу-Даби состоялся в конце мая 2025 года, 24,6 тысячи пассажиров воспользовались этим направлением.
Путешествие на поезде - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой
6 ноября, 08:01
 
