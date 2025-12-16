https://ria.ru/20251216/sochi-2062452511.html
Авиарейсы между Сочи и Абу-Даби сделали ежедневными
Авиарейсы между Сочи и Абу-Даби сделали ежедневными - РИА Новости, 16.12.2025
Авиарейсы между Сочи и Абу-Даби сделали ежедневными
Рейсы авиакомпании Etihad Airways между Сочи и Абу-Даби (ОАЭ) стали ежедневными, количество рейсов с трех до семи в неделю увеличили на период с 15 декабря 2025 РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:50:00+03:00
2025-12-16T17:50:00+03:00
2025-12-16T17:50:00+03:00
туризм
сочи
абу-даби
оаэ
etihad airways
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_0:109:3003:1798_1920x0_80_0_0_8a44ec56e7111ecd5eb19d40862cd4c5.jpg
https://ria.ru/20251106/kruizy-2053024630.html
сочи
абу-даби
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_186:0:2855:2002_1920x0_80_0_0_a4098239215b79eb4ebc5702cfa9dba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, абу-даби, оаэ, etihad airways, новости - туризм
Туризм, Сочи, Абу-Даби, ОАЭ, Etihad Airways, Новости - Туризм
Авиарейсы между Сочи и Абу-Даби сделали ежедневными
Авиарейсы между Сочи и Абу-Даби сделали ежедневными до середины января