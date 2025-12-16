Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США выдвинули Украине жесткий ультиматум - РИА Новости, 16.12.2025
09:38 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/smi-2062292841.html
СМИ: США выдвинули Украине жесткий ультиматум
СМИ: США выдвинули Украине жесткий ультиматум - РИА Новости, 16.12.2025
СМИ: США выдвинули Украине жесткий ультиматум
Вашингтон требует от Киева как можно быстрее согласиться на сделку по Украине с гарантиями безопасности, аналогичными пятой статье НАТО, пишет Politico. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T09:38:00+03:00
2025-12-16T09:38:00+03:00
СМИ: США выдвинули Украине жесткий ультиматум

Politico: США требуют от Киева как можно скорее согласиться на сделку по Украине

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вашингтон требует от Киева как можно быстрее согласиться на сделку по Украине с гарантиями безопасности, аналогичными пятой статье НАТО, пишет Politico.
«
"Это предложение — самое сильное и явное обещание безопасности, которое администрация Трампа дала Украине, но оно сопровождается скрытым ультиматумом: примите его сейчас, или следующий вариант будет не таким щедрым", — говорится в публикации.
По словам высокопоставленного американского чиновника, такие гарантии могут не войти в мирную сделку, если украинские власти будут медлить с принятием решения.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с пятой статьей устава НАТО. Как сообщил порталу Axios на условиях анонимности американский чиновник, президент Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Киеву со стороны Запада, аналогичные пятой статье.
В сентябре Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс.
