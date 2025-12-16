Слуцкий заявил о транспортном неблагополучии в небольших городах

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил организовать ночные маршруты общественного транспорта в городах с населением свыше 50 тысяч жителей.

"В селах, деревнях и поселках городского типа 64,2% опрошенных оценивают состояние общественного транспорта как "очень плохое" или "скорее плохое". В административных центрах доля удовлетворительных и хороших оценок заметно выше. Чем дальше от регионального центра, тем больше ощущение, что про население отдаленных поселений забыли", - заключил он.