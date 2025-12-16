Рейтинг@Mail.ru
07:02 16.12.2025
Слуцкий заявил о транспортном неблагополучии в небольших городах
Слуцкий заявил о транспортном неблагополучии в небольших городах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил организовать ночные маршруты общественного транспорта в городах с населением свыше 50 тысяч жителей. РИА Новости, 16.12.2025
Слуцкий заявил о транспортном неблагополучии в небольших городах

Автобусы на улице Красная в Краснодаре. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил организовать ночные маршруты общественного транспорта в городах с населением свыше 50 тысяч жителей.
"Чем меньше населенный пункт, тем хуже состояние транспорта. Если не говорить жестко, то это - хроническое транспортное неблагополучие. Фракция ЛДПР предлагает организовать ночные маршруты общественного транспорта в городах свыше 50 тысяч жителей. Это очень важно для людей, работающих посменно", - сказал Слуцкий.
Как отметил лидер партии, в течение последнего месяца фракция ЛДПР провела самостоятельный мониторинг о состоянии общественного транспорта в России, опросив более 3,5 тысяч граждан.
"В селах, деревнях и поселках городского типа 64,2% опрошенных оценивают состояние общественного транспорта как "очень плохое" или "скорее плохое". В административных центрах доля удовлетворительных и хороших оценок заметно выше. Чем дальше от регионального центра, тем больше ощущение, что про население отдаленных поселений забыли", - заключил он.
