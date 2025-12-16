Рейтинг@Mail.ru
Экспроприация активов России пошатнет положение евро, заявил Слуцкий - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 16.12.2025 (обновлено: 02:49 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/slutskij-2062266426.html
Экспроприация активов России пошатнет положение евро, заявил Слуцкий
Экспроприация активов России пошатнет положение евро, заявил Слуцкий - РИА Новости, 16.12.2025
Экспроприация активов России пошатнет положение евро, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что экспроприация в ЕС российских активов станет "переходом рубикона" со стороны Брюсселя и РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T02:48:00+03:00
2025-12-16T02:49:00+03:00
в мире
россия
украина
брюссель
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
валдис домбровскис
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
https://ria.ru/20251212/slutskiy-2061767180.html
https://ria.ru/20251215/aktivy-2062231605.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брюссель, леонид слуцкий (политик), владимир путин, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, euroclear
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear
Экспроприация активов России пошатнет положение евро, заявил Слуцкий

Слуцкий: изъятие активов России станет для ЕС переходом рубикона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что экспроприация в ЕС российских активов станет "переходом рубикона" со стороны Брюсселя и пошатнет положение евро в мире.
"Решения об экспроприации российских активов станет переходом рубикона со стороны Брюсселя и пошатнет как основы ЕС и принцип консенсуса, так и положение евро как мировой резервной валюты. Россия, как не раз говорил (президент РФ) Владимир Путин, ответит жестко и выверенно. ЦБ РФ уже подал соответствующий судебный иск. Конфискации не может быть никаких оправданий и ссылок на правовые нормы", - сказал Слуцкий "Известиям".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам
12 декабря, 21:42
По его мнению, если ЕС примет решение о конфискации активов РФ на саммите 18-19 декабря, это станет "выстрелом Евросоюза себе сразу в обе ноги".
Еврокомиссия ранее сообщила, что решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС, запланированный на 18-19 декабря. При этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС в декабре заявлял, что Еврокомиссия продолжает искать решения для учета обеспокоенности Бельгии, связанной с использованием российских активов.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
Вчера, 20:36
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссияEuroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала