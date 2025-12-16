Рейтинг@Mail.ru
На месте ЧП в школе в Подмосковье нашли муляж взрывного устройства - РИА Новости, 17.12.2025
20:08 16.12.2025 (обновлено: 00:18 17.12.2025)
На месте ЧП в школе в Подмосковье нашли муляж взрывного устройства
На месте ЧП в школе в Подмосковье нашли муляж взрывного устройства
Муляж взрывного устройства обнаружен на месте происшествия в одной из школ Подмосковья, задержанный подросток дал признательные показания, по месту жительства... РИА Новости, 17.12.2025
происшествия, московская область (подмосковье), нападение подростка в школе в одинцово, следственный комитет россии (ск рф), ксения мишонова, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Нападение подростка в школе в Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ), Ксения Мишонова, Россия
На месте ЧП в школе в Подмосковье нашли муляж взрывного устройства

СК: на месте ЧП в школе в Одинцово обнаружили муляж взрывного устройства

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Муляж взрывного устройства обнаружен на месте происшествия в одной из школ Подмосковья, задержанный подросток дал признательные показания, по месту жительства подозреваемого прошли обыски, продолжаются допросы свидетелей, сообщает СК РФ.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые.
"Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Местные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Запредельная жестокость". Что известно о нападении в школе Одинцово
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Нападение подростка в школе в ОдинцовоСледственный комитет России (СК РФ)Ксения МишоноваРоссия
 
 
