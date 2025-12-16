https://ria.ru/20251216/sk-2062480960.html
СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово
СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово
Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщает... РИА Новости, 16.12.2025
СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово
Центральный аппарат СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово