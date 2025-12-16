Рейтинг@Mail.ru
СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово
19:55 16.12.2025 (обновлено: 20:03 16.12.2025)
СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово
СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово
СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщает ведомство.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые.
"Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемый в нападении на школу в Одинцово дал признательные показания
