Экс-замглавы цеха завода имени Калинина обвинили в коррупции
2025-12-16T15:31:00+03:00
2025-12-16T15:31:00+03:00
2025-12-16T15:40:00+03:00
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экс-замначальника цеха Машиностроительного завода имени Калинина Виктор Берстнев обвиняется в получении взяток на 5 миллионов рублей на контрактах с Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника цеха ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Виктора Берстнева. Берстнев обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290, а также части 2 статьи 290 и пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ
(получение должностным лицом взятки в крупном размере, дача взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 году между госзаказчиком и ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" был заключен многомиллионный контракт на изготовление специальных изделий. Подчеркивается, что контроль за выполнением контракта возлагался на Берстнева.
Сообщается, что в 2021–2025 годах Берстнев получил от сотрудников ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" взятку в размере более 5 миллионов рублей за выплату им повышенных премий и передал эти деньги должностным лицам госзаказчика за общее покровительство при выполнении контракта. Подчеркивается, что в результате условия контракта выполнены не были, а Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.