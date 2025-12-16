Экс-замглавы цеха завода имени Калинина обвинили в коррупции

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экс-замначальника цеха Машиностроительного завода имени Калинина Виктор Берстнев обвиняется в получении взяток на 5 миллионов рублей на контрактах с Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.

По данным следствия, в 2021 году между госзаказчиком и ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" был заключен многомиллионный контракт на изготовление специальных изделий. Подчеркивается, что контроль за выполнением контракта возлагался на Берстнева.

Сообщается, что в 2021–2025 годах Берстнев получил от сотрудников ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" взятку в размере более 5 миллионов рублей за выплату им повышенных премий и передал эти деньги должностным лицам госзаказчика за общее покровительство при выполнении контракта. Подчеркивается, что в результате условия контракта выполнены не были, а Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.