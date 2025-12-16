Рейтинг@Mail.ru
Криминалисты скоро приступят к осмотру места ЧП в школе в Одинцово
11:35 16.12.2025 (обновлено: 12:30 16.12.2025)
Криминалисты скоро приступят к осмотру места ЧП в школе в Одинцово
Криминалисты скоро приступят к осмотру места ЧП в школе в Одинцово

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следователи и криминалисты вскоре приступят к осмотру места происшествия в подмосковной школе, устанавливаются мотивы преступления, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела по факту происшествия в одном из учебных заведений Подмосковья задержан 15-летний подросток, ученик данной школы. В ближайшее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области приступят к осмотру места происшествия. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз. Устанавливаются мотивы совершенного преступления", - говорится в сообщении.
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В МВД раскрыли подробности нападения в подмосковной школе
Нападение подростка в школе в ОдинцовоОдинцовоСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
