Криминалисты скоро приступят к осмотру места ЧП в школе в Одинцово
Криминалисты скоро приступят к осмотру места ЧП в школе в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
Криминалисты скоро приступят к осмотру места ЧП в школе в Одинцово
Следователи и криминалисты вскоре приступят к осмотру места происшествия в подмосковной школе, устанавливаются мотивы преступления, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 16.12.2025
Криминалисты скоро приступят к осмотру места ЧП в школе в Одинцово
РИА Новости: СК устанавливает мотивы нападения подростка в школе в Одинцово