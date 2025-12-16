СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки самолета "Владивосток - Благовещенск" в аэропорту Хабаровска в ноябре, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.