СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки самолета "Владивосток - Благовещенск" в аэропорту Хабаровска в ноябре, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Как сообщала 15 ноября Дальневосточная транспортная прокуратура, утром в аэропорту Хабаровска ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс "Владивосток - Благовещенск" с 90 пассажирами на борту и пятью членами экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Хабаровским следственным отделом на транспорте проводилась доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщил агентству представитель ведомства.
Собеседник уточнил, что в ходе расследования рассматриваются все версии произошедшего, в том числе нарушение регламента технического обслуживания судна.