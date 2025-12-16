Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Хабаровске - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 16.12.2025 (обновлено: 11:38 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/sk-2062320656.html
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Хабаровске
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Хабаровске - РИА Новости, 16.12.2025
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Хабаровске
Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки самолета "Владивосток - Благовещенск" в аэропорту Хабаровска в ноябре, сообщили РИА Новости в Восточном... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:35:00+03:00
2025-12-16T11:38:00+03:00
происшествия
россия
хабаровск
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062321286_0:305:960:845_1920x0_80_0_0_868102f8a7b6c71a7bb68ce05e367f10.jpg
https://ria.ru/20251216/sheremetevo-2062301492.html
россия
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062321286_0:245:960:965_1920x0_80_0_0_cb075aa014bbb97cfd02cc6d14c0982b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Хабаровск, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Хабаровске

СК возбудил дело после аварийной посадки самолета "Владивосток — Благовещенск"

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураПоследствия аварийной посадки самолета "Владивосток - Благовещенск" в аэропорту Хабаровска
Последствия аварийной посадки самолета Владивосток - Благовещенск в аэропорту Хабаровска - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Последствия аварийной посадки самолета "Владивосток - Благовещенск" в аэропорту Хабаровска
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки самолета "Владивосток - Благовещенск" в аэропорту Хабаровска в ноябре, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Как сообщала 15 ноября Дальневосточная транспортная прокуратура, утром в аэропорту Хабаровска ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс "Владивосток - Благовещенск" с 90 пассажирами на борту и пятью членами экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Хабаровским следственным отделом на транспорте проводилась доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщил агентству представитель ведомства.
Собеседник уточнил, что в ходе расследования рассматриваются все версии произошедшего, в том числе нарушение регламента технического обслуживания судна.
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Шереметьево назвали причину прерывания полета самолета Nordwind на Кубу
10:21
 
ПроисшествияРоссияХабаровскСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала