СК выехал на место происшествия в одинцовской школе
СК выехал на место происшествия в одинцовской школе - РИА Новости, 16.12.2025
СК выехал на место происшествия в одинцовской школе
На место происшествия в одинцовской школе в Подмосковье выехали следователи и криминалисты регионального главка Следственного комитета, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:52:00+03:00
2025-12-16T10:52:00+03:00
2025-12-16T11:00:00+03:00
Новости
ru-RU
