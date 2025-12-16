Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
10:47 16.12.2025 (обновлено: 11:34 16.12.2025)
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе в Одинцово
По факту ЧП в учебном заведении Одинцовского округа в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 16.12.2025
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе в Одинцово

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе в Подмосковье

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. По факту ЧП в учебном заведении Одинцовского округа в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Следователи рассказали, что подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово
10:50
 
