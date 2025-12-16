https://ria.ru/20251216/sk-2062309385.html
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе в Одинцово
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе в Одинцово
По факту ЧП в учебном заведении Одинцовского округа в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:47:00+03:00
2025-12-16T10:47:00+03:00
2025-12-16T11:34:00+03:00
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
нападение подростка в школе в одинцово
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе в Одинцово
