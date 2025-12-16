Против сотрудников СИЗО в Екатеринбурге возбудили дела о халатности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Уголовные дела о халатности возбудили против сотрудников екатеринбургского СИЗО-1, допустивших побег обвиняемых Александра Черепанова и Ивана Корюкова, сообщила журналистам адвокат Корюкова Наталья Некрасова.

"Вам, наверное, известно, что возбуждены уголовные дела о халатности против сотрудников, которые находились на смене", - сказала Некрасова, отвечая на вопрос о том, понесут ли сотрудники ФСИН наказание за то, что допустили побег.

Она также отметила, что "побег был вынужденным", поскольку Корюков и Черепанов "психологически не выдержали" условий содержания в следственном изоляторе, так как слишком долго, по ее словам, более года дожидались апелляции.

"Они открыли все замки в СИЗО. Какое там обеспечение безопасности, если они смогли их открыть", - сказала адвокат, отметив, что обвиняемые спустились по березе около главного входа ГУФСИН, не встретив на своем пути ни одного сотрудника.

В ходе судебного заседания по делу о побеге во вторник стало известно, что Черепанов признал вину полностью, а Корюков - "в полном объёме - только по 313 статье", которая вводит ответственность за побег. Следующее заседание пройдет 15 января.

Антитеррористическая комиссия региона ранее информировала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала . Беглецы Корюков и Черепанов в октябре 2024 года были осуждены за приготовление к теракту Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге - по данным СМИ, на 9,5 и 7 лет соответственно.

По данным свердловского ГУФСИН, Черепанова задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, предпринявшего попытку скрыться от правоохранителей Корюкова - 15 сентября. Во время поисков управление часто публиковало новые ориентировки: беглецы несколько раз меняли "опознавательные образы", искали их и в соседних регионах.

Прокуратура отмечала, что обвиняемые содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. Вступив между собой в сговор, они изготовили отмычку для открывания дверей в камеру, а также приискали иные средства для облегчения доступа к помещениям. После чего в ночное время 1 сентября совершили побег.

Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей.

Им были предъявлены обвинения в совершении преступлений по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору), пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Пресс-служба Нижнесергинского районного суда Свердловской области 17 ноября сообщила, что к Корюкову и Черепанову было подано восемь исков о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега, на общую сумму 727,8 тысячи рублей.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал РИА Новости, что Черепанов оказывал помощь в поимке Корюкова, записав аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков под Екатеринбургом; за побег к их сроку могут добавить до пяти лет заключения.