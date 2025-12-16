Рейтинг@Mail.ru
Против сотрудников СИЗО в Екатеринбурге возбудили дела о халатности - РИА Новости, 16.12.2025
17:32 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/sizo-2062446426.html
Против сотрудников СИЗО в Екатеринбурге возбудили дела о халатности
Против сотрудников СИЗО в Екатеринбурге возбудили дела о халатности - РИА Новости, 16.12.2025
Против сотрудников СИЗО в Екатеринбурге возбудили дела о халатности
Уголовные дела о халатности возбудили против сотрудников екатеринбургского СИЗО-1, допустивших побег обвиняемых Александра Черепанова и Ивана Корюкова, сообщила РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:32:00+03:00
2025-12-16T17:32:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
урал
валерий горелых
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251216/cherepanov-2062414170.html
https://ria.ru/20251216/korjukov-2062414935.html
https://ria.ru/20251209/sud-2060811742.html
екатеринбург
россия
урал
происшествия, екатеринбург, россия, урал, валерий горелых, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Валерий Горелых, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Против сотрудников СИЗО в Екатеринбурге возбудили дела о халатности

Против сотрудников СИЗО в Екатеринбурге, допустивших побег, возбудили дела

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Уголовные дела о халатности возбудили против сотрудников екатеринбургского СИЗО-1, допустивших побег обвиняемых Александра Черепанова и Ивана Корюкова, сообщила журналистам адвокат Корюкова Наталья Некрасова.
"Вам, наверное, известно, что возбуждены уголовные дела о халатности против сотрудников, которые находились на смене", - сказала Некрасова, отвечая на вопрос о том, понесут ли сотрудники ФСИН наказание за то, что допустили побег.
Стали известны подробности дела беглецов из СИЗО в Екатеринбурге
Вчера, 16:05
Стали известны подробности дела беглецов из СИЗО в Екатеринбурге
Вчера, 16:05
Она также отметила, что "побег был вынужденным", поскольку Корюков и Черепанов "психологически не выдержали" условий содержания в следственном изоляторе, так как слишком долго, по ее словам, более года дожидались апелляции.
"Они открыли все замки в СИЗО. Какое там обеспечение безопасности, если они смогли их открыть", - сказала адвокат, отметив, что обвиняемые спустились по березе около главного входа ГУФСИН, не встретив на своем пути ни одного сотрудника.
В ходе судебного заседания по делу о побеге во вторник стало известно, что Черепанов признал вину полностью, а Корюков - "в полном объёме - только по 313 статье", которая вводит ответственность за побег. Следующее заседание пройдет 15 января.
Антитеррористическая комиссия региона ранее информировала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Беглецы Корюков и Черепанов в октябре 2024 года были осуждены за приготовление к теракту Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге - по данным СМИ, на 9,5 и 7 лет соответственно.
По данным свердловского ГУФСИН, Черепанова задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, предпринявшего попытку скрыться от правоохранителей Корюкова - 15 сентября. Во время поисков управление часто публиковало новые ориентировки: беглецы несколько раз меняли "опознавательные образы", искали их и в соседних регионах.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Прокурор рассказал, как заключенные в СИЗО в Екатеринбурге решили сбежать
Вчера, 16:07
Прокуратура отмечала, что обвиняемые содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. Вступив между собой в сговор, они изготовили отмычку для открывания дверей в камеру, а также приискали иные средства для облегчения доступа к помещениям. После чего в ночное время 1 сентября совершили побег.
Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей.
Им были предъявлены обвинения в совершении преступлений по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору), пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).
Пресс-служба Нижнесергинского районного суда Свердловской области 17 ноября сообщила, что к Корюкову и Черепанову было подано восемь исков о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега, на общую сумму 727,8 тысячи рублей.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал РИА Новости, что Черепанов оказывал помощь в поимке Корюкова, записав аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков под Екатеринбургом; за побег к их сроку могут добавить до пяти лет заключения.
Корюков и Черепанов внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
На Урале экс-учителя, обвиняемого в удушении детей, не выпустили из СИЗО
9 декабря, 13:51
На Урале экс-учителя, обвиняемого в удушении детей, не выпустили из СИЗО
9 декабря, 13:51
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияУралВалерий ГорелыхФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
