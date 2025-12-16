Сийярто предрек крах экономики Европы при конфискации российских активов

БУДАПЕШТ, 16 дек — РИА Новости. Конфискация замороженных российских резервов может вызвать крах экономики ЕС, Конфискация замороженных российских резервов может вызвать крах экономики ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Российский национальный банк хранит активы и средства в Бельгии . Совершенно очевидно, что если эти резервы будут конфискованы Евросоюзом, то исчезнет глобальное доверие к бельгийскому, а через него и ко всему финансовому рынку ЕС. <...> Если доверие к европейской <...> инвестиционной среде исчезнет, ​​это может привести к краху европейской экономики", — сказал он в эфире программы "Час правды".

На переговорах президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана стороны подтвердили, что такой шаг со стороны Брюсселя не останется без ответа Москвы. Он будет зависеть от позиции отдельных стран Евросоюза, отметил Сийярто.

"Захват российских госактивов несет один из самых серьезных рисков эскалации за последние четыре года, а захват резервов со стороны ЕС — решение, которое грозит обострением войны", — подчеркнул дипломат.

Несмотря на то что дипломатическое урегулирование украинского кризиса, кажется, стало ближе, европейцы фактически пытаются затянуть и усугубить войну совершенно ненужным присвоением российских средств, резюмировал он.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей .