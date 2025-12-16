https://ria.ru/20251216/siriya-2062433810.html
В машине Министерства обороны Сирии взорвалась бомба, сообщили СМИ
В машине Министерства обороны Сирии взорвалась бомба, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.12.2025
В машине Министерства обороны Сирии взорвалась бомба, сообщили СМИ
Взрывное устройство сработало в автомобиле, принадлежащем Министерству обороны Сирии, в городе Аль-Букемаль, расположенном на границе с Ираком, сообщает... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:00:00+03:00
2025-12-16T17:00:00+03:00
2025-12-16T17:23:00+03:00
в мире
сирия
аль-букемаль
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
https://ria.ru/20250816/damask-2035830510.html
сирия
аль-букемаль
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, аль-букемаль, ирак
В мире, Сирия, Аль-Букемаль, Ирак
В машине Министерства обороны Сирии взорвалась бомба, сообщили СМИ
На границе с Ираком в машине Министерства обороны Сирии взорвалась бомба