В машине Министерства обороны Сирии взорвалась бомба, сообщили СМИ
17:00 16.12.2025 (обновлено: 17:23 16.12.2025)
В машине Министерства обороны Сирии взорвалась бомба, сообщили СМИ
В машине Министерства обороны Сирии взорвалась бомба, сообщили СМИ
Взрывное устройство сработало в автомобиле, принадлежащем Министерству обороны Сирии, в городе Аль-Букемаль, расположенном на границе с Ираком, сообщает... РИА Новости, 16.12.2025
В машине Министерства обороны Сирии взорвалась бомба, сообщили СМИ

На границе с Ираком в машине Министерства обороны Сирии взорвалась бомба

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Сирийский флаг. Архивное фото
БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Взрывное устройство сработало в автомобиле, принадлежащем Министерству обороны Сирии, в городе Аль-Букемаль, расположенном на границе с Ираком, сообщает сирийский телеканал Al Ekhbariya.
"Бомба взорвалась в автомобиле, принадлежащем Министерству обороны Сирии, в городе Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор", — передает телеканал.
По данным Al Ekhbariya, пострадавших нет, на месте происшествия работают пожарные.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В центре Дамаска произошел взрыв
16 августа, 21:21
 
