СМИ узнали новые детали о подозреваемых в стрельбе на пляже в Сиднее

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предполагаемые террористы, открывшие огонь по людям на пляже в Сиднее, в ноябре были на Филиппинах, передает новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на слова пресс-секретаря бюро иммиграции Филиппин.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, 40 пострадали. Израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
По данным филиппинских властей, предполагаемые террористы покинули страну 28 ноября.
"Саджид Акрам, 50 лет, и Навид Акрам, 24 года, оба граждане Индии, прибыли на Филиппины из Сиднея 1 ноября. Оба указали Давао (город на Филиппинах, главный порт острова Минданао - ред.) в качестве конечного пункта назначения. Они покинули страну 28 ноября 2025 года стыковочным рейсом из Давао в Манилу, при этом Сидней был их конечным пунктом назначения", - сказала журналистам пресс-секретарь бюро иммиграции Филиппин, слова которой приводит новостное агентство.
В понедельник австралийский телеканал ABC сообщал, что в синагоге в Колфилде, который является крупным еврейским районом с большой и активной общиной недалеко от Мельбурна в Австралии, собрались более 2 тысяч человек, в том числе политики лейбористской и либеральной партий страны, чтобы почтить память жертв теракта.
После теракта премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности правительства ужесточить законы об оружии в стране и отметил, что количество оружия, которым может владеть один человек, может быть ограничено.
