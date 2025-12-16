Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали новые детали о подозреваемых в стрельбе на пляже в Сиднее
17:13 16.12.2025
СМИ узнали новые детали о подозреваемых в стрельбе на пляже в Сиднее
СМИ узнали новые детали о подозреваемых в стрельбе на пляже в Сиднее
СМИ узнали новые детали о подозреваемых в стрельбе на пляже в Сиднее
Предполагаемые террористы, открывшие огонь по людям на пляже в Сиднее, в ноябре были на Филиппинах, передает новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со РИА Новости, 16.12.2025
2025
в мире, филиппины, сидней, австралия, энтони альбанезе
В мире, Филиппины, Сидней, Австралия, Энтони Альбанезе
СМИ узнали новые детали о подозреваемых в стрельбе на пляже в Сиднее

PNA: подозреваемые в стрельбе на пляже в Сиднее в ноябре были на Филиппинах

Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предполагаемые террористы, открывшие огонь по людям на пляже в Сиднее, в ноябре были на Филиппинах, передает новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на слова пресс-секретаря бюро иммиграции Филиппин.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, 40 пострадали. Израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Мужчине, обезоружившему террориста в Сиднее, собрали пожертвования
Вчера, 06:05
"Бюро иммиграции (Филиппин - ред.) во вторник подтвердило, что подозреваемые в стрельбе на пляже Бондай в Австралии находились на Филиппинах в прошлом месяце", - пишет PNA.
По данным филиппинских властей, предполагаемые террористы покинули страну 28 ноября.
"Саджид Акрам, 50 лет, и Навид Акрам, 24 года, оба граждане Индии, прибыли на Филиппины из Сиднея 1 ноября. Оба указали Давао (город на Филиппинах, главный порт острова Минданао - ред.) в качестве конечного пункта назначения. Они покинули страну 28 ноября 2025 года стыковочным рейсом из Давао в Манилу, при этом Сидней был их конечным пунктом назначения", - сказала журналистам пресс-секретарь бюро иммиграции Филиппин, слова которой приводит новостное агентство.
В понедельник австралийский телеканал ABC сообщал, что в синагоге в Колфилде, который является крупным еврейским районом с большой и активной общиной недалеко от Мельбурна в Австралии, собрались более 2 тысяч человек, в том числе политики лейбористской и либеральной партий страны, чтобы почтить память жертв теракта.
После теракта премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности правительства ужесточить законы об оружии в стране и отметил, что количество оружия, которым может владеть один человек, может быть ограничено.
Автомобили скорой помощи на месте массовой стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Захарова сообщила о погибших при теракте в Сиднее соотечественниках
15 декабря, 20:36
 
В миреФилиппиныСиднейАвстралияЭнтони Альбанезе
 
 
