Мужчине, обезоружившему террориста в Сиднее, собрали пожертвования - РИА Новости, 16.12.2025
06:05 16.12.2025
Мужчине, обезоружившему террориста в Сиднее, собрали пожертвования
Мужчине, обезоружившему одного из подозреваемых в стрельбе на пляже Бондай в Сиднее в минувшее воскресенье, собрали пожертвований более чем на 2 миллиона...
в мире
сидней
новый южный уэльс
сидней
новый южный уэльс
2025
в мире, сидней, новый южный уэльс
Мужчине, обезоружившему террориста в Сиднее, собрали пожертвования

© AP Photo / Mark BakerНа месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
© AP Photo / Mark Baker
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мужчине, обезоружившему одного из подозреваемых в стрельбе на пляже Бондай в Сиднее в минувшее воскресенье, собрали пожертвований более чем на 2 миллиона долларов, свидетельствуют данные со страницы сбора на платформе GoFundMe.
Согласно информации на сайте, сбор был открыт примерно сутки назад, чтобы выразить благодарность и поддержку человеку, "проявившему невероятную смелость, когда это было важнее всего".
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Миллиардер пожертвовал деньги обезоружившему стрелявшего в Сиднее
Вчера, 03:44
"Собран 2 004 121 доллар", - указано на странице сбора, который еще продолжается.
Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман пожертвовал мужчине 100 тысяч долларов.
В воскресенье портал news.com.au со ссылкой на видео, опубликованное пользователями соцсети X, заявлял, что прохожий обезоружил подозреваемого в стрельбе мужчину на пляже в Сиднее, подойдя к нему со спины и выхватив огнестрельное оружие. К публикации прилагалась ссылка на видеозапись, на которой видно, как мужчина отбирает оружие у подозреваемого в стрельбе. По информации портала, случайным прохожим оказался 43-летний продавец фруктов Ахмед аль-Ахмед. Телеканал 7news со ссылкой на двоюродного брата мужчины сообщал, что аль-Ахмед был также ранен в результате происшествия, его госпитализировали.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция штата, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: обезоруживший подозреваемого в стрельбе в Сиднее оказался продавцом
