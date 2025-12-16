Рейтинг@Mail.ru
Актрису Бочкареву оштрафовали за конфликт с соседкой по коттеджному поселку
Актрису Бочкареву оштрафовали за конфликт с соседкой по коттеджному поселку
Актрису Бочкареву оштрафовали за конфликт с соседкой по коттеджному поселку - РИА Новости, 16.12.2025
Актрису Бочкареву оштрафовали за конфликт с соседкой по коттеджному поселку
Актриса Наталья Бочкарева оштрафована на одну тысячу рублей за конфликт с соседкой по коттеджному поселку, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 16.12.2025
Актрису Бочкареву оштрафовали за конфликт с соседкой по коттеджному поселку

Бочкареву оштрафовали на одну тысячу рублей за конфликт с соседкой

Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Наталья Бочкарева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева оштрафована на одну тысячу рублей за конфликт с соседкой по коттеджному поселку, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Пятнадцатого декабря 2025 года Московский городской суд оставил без изменения постановление Останкинского районного суда города Москвы от 13.08.2025, которым Бочкарева Наталья Владимировна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (хулиганство), и ей было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Согласно материалам дела, Бочкарева вступила в конфликт с соседкой по коттеджному поселку", - говорится в сообщении.
Таким образом, апелляционные жалобы Бочкаревой и ее защитника оставлены без удовлетворения.
В январе 2020 года Преображенский суд Москвы назначил Бочкаревой, которую задержали с кокаином, штраф в размере 30 тысяч рублей по самой мягкой, первой части статьи УК о незаконном обороте наркотиков. До этого суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.
ШоубизПроисшествияМоскваРоссияНаталья БочкареваМосковский городской суд
 
 
