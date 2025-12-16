Создатели ледового шоу "Золушка" - о том, как рождается магия

В преддверии Нового 2026 года поклонников фигурного катания ждет настоящий подарок – новое ледовое шоу Татьяны Навки "Золушка". Премьера состоится уже 19 декабря в Москве. Проекты Татьяны Навки и ее команды полюбились зрителям не только за яркие номера на льду и великолепные декорации, но и за красивую, запоминающуюся музыку – и новое шоу не станет исключением. Создатели "Золушки" – олимпийская чемпионка Татьяна Навка и композитор, автор музыки Сергей Ковальский в интервью РИА Новости раскрыли музыкальные секреты новой постановки и рассказали, как создается магия на льду.

- Татьяна, расскажите, как началось ваше с Сергеем сотрудничество?

Татьяна Навка: Мы сотрудничаем с Сергеем Ковальским с 2018 года. Наша профессиональная дружба началась с работы над "Аленьким цветочком". Тогда сложилась настоящая магия. Авторская музыка, созданная Сергеем, не только стала важнейшей составляющей нашего ледового шоу, но и до сих пор живет в медиапространстве. Тогда родились настоящие хиты. И вот уже много лет, из года в год, Сергей создает для нас музыку. В этом году мы готовим "Золушку". Надеемся, что вновь сможем удивить зрителей. Ведь каждое шоу у нас совершенно не похоже на предыдущее. И важнейшую роль в создании шоу играет композитор.

Сергей Ковальский: Для меня работа над "Аленьким цветочком" стала совершенно новым опытом. В 2018 году знакомый предложил мне поучаствовать в тендере на некий театральный проект – без деталей. Только потом, когда меня выбрали по результату тестового задания, я узнал, что это проект Татьяны Навки. С Татьяной работать очень легко, потому что это цельный, целеустремленный человек, прекрасно понимающий, какого результата хочет добиться. Интересно, что Татьяна умеет показать, чего она хочет, не только вокально, но и пластически. Этот язык для нее настолько родной и естественный, что она может очень доступно продемонстрировать, станцевать, выразить то, что хочет подчеркнуть в музыке.

Работать над первым ледовым шоу было интересно, захватывающе и одновременно непросто. В команде Татьяны Навки работают потрясающие профессионалы и мэтры в своих направлениях. Руководитель проекта Татьяна Александровна, режиссер Алексей Сеченов, постановщик Игорь Оршуляк – у всех свое видение. Но постепенно мы создали шедевр. Я не представлял истинного масштаба, пока не увидел своими глазами первый мюзикл. Для меня и моей семьи он до сих пор остается самым любимым.

- В чем специфика работы с музыкой к ледовым шоу?

Татьяна Навка: Меня глубоко впечатляет то, какой силой обладает музыка. В шоу происходит магический момент, когда в единое целое собираются все направления – танец, свет, декорации, костюмы. И именно музыка все это объединяет, оживляет. От нее зависит очень многое. Ее не видно, но она затрагивает душу, она становится проводником для всего шоу. А процесс создания музыкального сопровождения к шоу – невероятно захватывающий и интересный. За многие годы мы с Сергеем научились понимать друг друга с полуслова. Я почерпнула много знаний о том, как создается музыка, как работает композитор, записывается вокал. Сергей же, кажется, открыл для себя мир фигурного катания с совершенно новой стороны.

Сергей Ковальский: Мир фигурного катания был мне близок еще со времен СССР. Когда я был маленьким, мы очень часто всей семьей смотрели чемпионаты мира по фигурному катанию, знали всех фигуристов. Конечно, с учетом моей детской любви к фигурному катанию, в 2018 году я был очень рад возможности поработать в жанре ледового шоу. Но тогда еще не подозревал, сколько здесь нюансов и насколько важно понять специфику, прочувствовать ее.

Здесь всегда – движение, скорость, много страсти, чувственности, эмоциональности. Емкость, амплитуда, масштаб требуют соответствующего музыкального сопровождения. Вообще, главная задача музыки – это возможность создать волшебство, магию, которую люди потом чувствуют на сцене. Ледовое шоу, несомненно, напрямую связано с визуализацией. Люди, возможно, не так вслушиваются в музыку, но она обязательно должна подчеркивать происходящее на льду и давать эмоциональную окраску всему, всей драматургии ледового шоу.

- Как именно рождается эта магия, если это возможно объяснить?

Сергей Ковальский: Перед тем, как приступить к работе над новым шоу или мюзиклом, мы с Татьяной ищем подходящий музыкальный стиль – этот язык должен быть уникальным для каждого произведения. Все они отличаются аранжировкой, стилем. Но главное – я пишу музыку от души, от чистого сердца, так, чтобы в первую очередь это вызвало во мне большой эмоциональный отклик. Только тогда появляется энергия, которую автор передает в музыке, та невидимая магия, которая завораживает. Это происходит бессознательно. Музыку бессмысленно анализировать, ее нужно чувствовать сердцем. По сути, мы сродни волшебникам – погружаем людей в виртуальную реальность, оказываем магическое, волшебное воздействие.

- Каким будет с точки зрения музыки новое шоу Татьяны Навки "Золушка"?

Сергей Ковальский: В работе над каждым шоу мы ищем уникальный язык. "Золушку" решили сделать современной и динамичной, активно используя электронные и синтетические инструменты. При этом мы сохраняем симфоническую основу, которая является фирменным почерком ледовых мюзиклов Татьяны Навки. В итоге получился оригинальный авторский микс.

В этом году у нас ярко выражена характерная линия Мачехи и сестер Золушки. Этих персонажей сопровождает гротескная музыка, идеально передающая их характер. Это яркие, ключевые образы, для которых написана соответствующая по настроению музыка. Есть, конечно, и лирическая линия Принца и Золушки. Без темы любви не обходится ни одна сказка, ни одно наше шоу. Специально для Золушки написана красивая музыкальная тема, которая сопровождает главную героиню на протяжении всего шоу, ассоциируется с ее чувствами и образом, проходя через все повествование.

Работа над "Золушкой" идет легко и с удовольствием. Музыка к этому проекту была написана буквально на одном дыхании. Кстати, в этом году много вокальных партий, что дало нам большой простор для творчества.

- Раскроете секрет, кто исполняет главные вокальные партии в новом шоу? Довольны ли вы результатом своей работы в "Золушке"?

Сергей Ковальский: Сейчас, записывая артистов на студии, я слушаю то, что получилось. И, честно говоря, я очень доволен результатом. Мне кажется, что у нас получилось много запоминающихся, красивых мелодий – модных, стильных, романтических. В этом году у нас много героев с яркими голосами: Принц, Золушка, сестры, Мачеха, Король, Фея и другие.

Филипп Бедросович озвучивает Короля. Он – большой артист, всегда полностью погружается в роль. Он очень характерный, и благодаря его вокалу персонаж всегда обретает яркий образ.

Меня очень порадовала Регина Тодоренко. Она озвучивает роль одной из сестер и делает это невероятно талантливо, легко и быстро. Не каждому артисту дано так чувствовать язык музыкального шоу и так вживаться в роль.

Великолепно справилась Ани Лорак с ролью Мачехи. Обычно она исполняет красивые, романтические партии, а в этом шоу перевоплощается в своенравную, капризную, импозантную и роскошную героиню. Она прекрасно справилась с задачей, передав все особенности характера Мачехи.

Саша Панайотов в роли Принца просто замечательный – с присущими только ему харизмой, романтизмом и светлой энергией. Золушку будет озвучивать Александра, дочь Татьяны Навки. Саша – очень талантливая и одаренная девушка. Мы с ней работаем недавно, но есть все основания полагать, что Золушка в ее исполнении будет очень нежной, романтичной и трогательной. Это именно те чувства, которые вызывает голос Александры. Хотя Саша и не считает себя профессиональной вокалисткой, она очень пластична в плане вокала. А в ее голосе есть та теплота, наивность и свет, которые так ассоциируются с ролью Золушки.

Сейчас мы в процессе записи Жасмин – она играет вторую сестру. Посмотрим, как этот образ будет звучать в финале.

Кроме того, Валерия подарила свой волшебный голос Фее-крестной, а Тимур Родригез озвучивает Зеркало.

Отдельно просто необходимо сказать о сольной партии скрипки. Эдгар Акопян – виртуозный скрипач – записал для нашего мюзикла целую музыкальную тему, которую я написал. Именно этот инструмент подарил ту нежность, свет, искренность, чистоту и наивность Золушки, которую так важно показать. Мы записывали скрипку почти двое суток. Это была очень сложная работа, но результат того стоит. Я уверен, что каждый зритель почувствует, что дает скрипка Эдгара нашему новому шоу! Я бы сказал, это будет звучать сама Душа нашего нового проекта.