В квартире подозреваемого в преступлении в одинцовской школе прошли обыски
В квартире подозреваемого в преступлении в одинцовской школе прошли обыски - РИА Новости, 16.12.2025
В квартире подозреваемого в преступлении в одинцовской школе прошли обыски
По месту жительства подозреваемого в преступлении в школе в Московской области прошли обыски, продолжаются допросы свидетелей, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.12.2025
В квартире подозреваемого в преступлении в одинцовской школе прошли обыски
Сотрудники СК продолжают допросы свидетелей преступлении в одинцовской школе