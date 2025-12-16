Рейтинг@Mail.ru
В квартире подозреваемого в преступлении в одинцовской школе прошли обыски
19:57 16.12.2025 (обновлено: 20:10 16.12.2025)
В квартире подозреваемого в преступлении в одинцовской школе прошли обыски
В квартире подозреваемого в преступлении в одинцовской школе прошли обыски - РИА Новости, 16.12.2025
В квартире подозреваемого в преступлении в одинцовской школе прошли обыски
По месту жительства подозреваемого в преступлении в школе в Московской области прошли обыски, продолжаются допросы свидетелей, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T19:57:00+03:00
2025-12-16T20:10:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
одинцово
нападение подростка в школе в одинцово
московская область (подмосковье)
россия
одинцово
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), одинцово, нападение подростка в школе в одинцово, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Одинцово, Нападение подростка в школе в Одинцово, Московская область (Подмосковье)
В квартире подозреваемого в преступлении в одинцовской школе прошли обыски

Сотрудники СК продолжают допросы свидетелей преступлении в одинцовской школе

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. По месту жительства подозреваемого в преступлении в школе в Московской области прошли обыски, продолжаются допросы свидетелей, сообщает СК РФ.
По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОдинцовоНападение подростка в школе в ОдинцовоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Заголовок открываемого материала