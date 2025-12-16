Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в центр имени Рошаля

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, им оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.