Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в центр имени Рошаля - РИА Новости, 16.12.2025
15:12 16.12.2025
Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в центр имени Рошаля
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мария львова-белова
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
нападение подростка в школе в одинцово
Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в центр имени Рошаля

Львова-Белова: Пострадавших в школе в Одинцово детей доставили в центр Рошаля

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, им оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Трагедия в Московской области. Слова соболезнования близким погибшего ребенка. Пострадавших детей доставили в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Им оказывается необходимая помощь. Скорейшего выздоровления", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Львова-Белова отметила, что она находится на связи с детским омбудсменом Подмосковья Ксенией Мишоновой, которая навестит ребят.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые.
