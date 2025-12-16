https://ria.ru/20251216/shkola-2062396515.html
Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в центр имени Рошаля
Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в центр имени Рошаля - РИА Новости, 16.12.2025
Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в центр имени Рошаля
Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, им оказывается необходимая помощь, сообщила... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мария львова-белова
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
нападение подростка в школе в одинцово
московская область (подмосковье)
россия
Пострадавших в подмосковной школе детей доставили в центр имени Рошаля
Львова-Белова: Пострадавших в школе в Одинцово детей доставили в центр Рошаля