В МВД раскрыли подробности нападения в подмосковной школе - РИА Новости, 16.12.2025
11:06 16.12.2025
В МВД раскрыли подробности нападения в подмосковной школе
Подмосковные полицейские во вторник утром получили сообщение о том, что школьник ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, затем ножом ранил... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В МВД раскрыли подробности нападения в подмосковной школе

В МВД раскрыли подробности нападения в школе в Одинцово

Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
© Кадр видео из соцсетей
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подмосковные полицейские во вторник утром получили сообщение о том, что школьник ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, затем ножом ранил десятилетнего мальчика, от полученного ранения тот скончался, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России.
Ранее в СК РФ рассказали, что подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Сегодня в 09.00 в полицию поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику, который от полученного ранения скончался", - говорится в сообщении.
Эвакуация школьников из Успенской СОШ в поселке Горки-2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Детям окажут помощь после ЧП в школе в Одинцово, заявила омбудсмен
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
