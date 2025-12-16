В МВД раскрыли подробности нападения в подмосковной школе

"Сегодня в 09.00 в полицию поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику, который от полученного ранения скончался", - говорится в сообщении.